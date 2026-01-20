Відео
Головна Економіка Мінімалка у Великій Британії — як зміниться сума у 2026 році

Мінімалка у Великій Британії — як зміниться сума у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 16:10
Нова мінімалка у Великій Британії — скільки фунтів платитимуть у 2026
Людина тримає фунти в руці. Фото: Pixabay

Уряд Великої Британії затвердив нові розміри мінімальної погодинної оплати праці. Однак, на відміну від багатьох європейських держав, нові суми працівникам почнуть нараховувати не з початку року.

Про те, як зміниться розмір мінімальної зарплати у Великобританії у 2026 році, зазначається на офіційному сайті уряду країни.

Читайте також:

На скільки підвищать мінімалку в Британії у 2026 році

Для працівників віком від 21 року мінімальна зарплата зросте до 12.71 фунтів за годину (приблизно 737 грн). Це на 4,1% більше, ніж у 2025 році. За повної зайнятості працівники зможуть отримувати майже на 1 000 фунтів більше на рік (58 тис. грн).

Підвищення торкнеться і молодших працівників:

  • учні — 8.00 фунтів за годину (464 грн);
  • 16–17 років — 8.00 фунтів за годину (464 грн);
  • 18–20 років — 10.85 фунтів за годину (майже 630 грн).
Мінімалка у Великій Британії — як зміниться сума у 2026 році - фото 1
Як зміниться мінімальна погодинна оплата праці у Великобританії у 2026 році. Фото: Скриншот

Усі нові ставки були погоджені одностайно представниками профспілок, роботодавців і експертів.

Що ще зміниться для працівників у 2026 році

Окремо зазначається, що з квітня 2026 року зросте максимальний розмір відрахувань із зарплати за житло, яке надає роботодавець. Гранична сума Accommodation Offset становитиме 11.10 фунтів на день (приблизно 643 грн). Це має значення для працівників, які проживають на території підприємства або в житлі від роботодавця.

У перспективі влада також планує запровадити єдину мінімальну ставку для всіх працівників від 18 років. Проте через нестабільну ситуацію з працевлаштуванням молоді такі зміни впроваджуватимуть поступово.

Раніше ми писали, що з початку 2026 року мінімальну зарплату у Франції підвищили на 1,18 %. Це стосується мільйонів працівників і допоможе частково покрити втрати через інфляцію.

Також ми розповідали, що у 2026 році мінімальні зарплати зросли й в багатьох інших європейських країнах, зокрема в Польщі, Німеччині та Чехії, де зараз працює багато українців.

Великобританія зарплати виплати робота мінімальна зарплата
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
