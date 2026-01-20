Видео
Главная Экономика Минималка в Великобритании — как изменится сумма в 2026 году

Минималка в Великобритании — как изменится сумма в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 20 января 2026 16:10
Новая минималка в Великобритании — сколько фунтов будут платить в 2026
Человек держит фунты в руке. Фото: Pixabay

Правительство Великобритании утвердило новые размеры минимальной почасовой оплаты труда. Однако, в отличие от многих европейских государств, новые суммы работникам начнут начислять не с начала года.

О том, как изменится размер минимальной зарплаты в Великобритании в 2026 году, отмечается на официальном сайте правительства страны.

Читайте также:

На сколько повысят минималку в Великобритании в 2026 году

Для работников в возрасте от 21 года минимальная зарплата вырастет до 12.71 фунтов в час (примерно 737 грн). Это на 4,1% больше, чем в 2025 году. При полной занятости работники смогут получать почти на 1 000 фунтов больше в год (58 тыс. грн).

Повышение коснется и младших работников:

  • ученики — 8.00 фунтов в час (464 грн);
  • 16-17 лет — 8.00 фунтов в час (464 грн);
  • 18-20 лет — 10.85 фунтов в час (почти 630 грн).
Минималка в Великобритании — как изменится сумма в 2026 году - фото 1
Как изменится минимальная почасовая оплата труда в Великобритании в 2026 году. Фото: Скриншот

Все новые ставки были согласованы единогласно представителями профсоюзов, работодателей и экспертов.

Что еще изменится для работников в 2026 году

Отдельно отмечается, что с апреля 2026 года вырастет максимальный размер отчислений из зарплаты за жилье, которое предоставляет работодатель. Предельная сумма Accommodation Offset составит 11.10 фунтов в день (примерно 643 грн). Это имеет значение для работников, проживающих на территории предприятия или в жилье от работодателя.

В перспективе власти также планируют ввести единую минимальную ставку для всех работников от 18 лет. Однако из-за нестабильной ситуации с трудоустройством молодежи такие изменения будут внедрять постепенно.

Ранее мы писали, что с начала 2026 года минимальную зарплату во Франции повысили на 1,18 %. Это касается миллионов работников и поможет частично покрыть потери из-за инфляции.

Также мы рассказывали, что в 2026 году минимальные зарплаты выросли и во многих других европейских странах, в частности в Польше, Германии и Чехии, где сейчас работает много украинцев.

Великобритания зарплаты выплаты работа минимальная зарплата
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
