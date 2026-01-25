Минимальная зарплата в 2026 году — какую сумму украинцы получат на карту уже в феврале

Человек считает деньги. Фото: УНИАН

С 1 января 2026 года в Украине был установлен новый размер минимальной зарплаты. Этот показатель является базовым и влияет на уровень оплаты труда, размер налогов, единого социального взноса, штрафов за нарушение трудового законодательства, а также на предельные доходы физических лиц-предпринимателей.

О том, какую сумму получат на карточки украинцы с минимальной зарплатой в феврале 2026 года, указывается в законе "О Государственном бюджете Украины на 2026 год".

Размер минимальной зарплаты в 2026 году

Согласно закону о Госбюджете-2026, минимальная заработная плата установлена:

в почасовом размере — 52 грн;

в месячном размере — 8 647 грн.

Размер минималки в 2026 году. Фото: Скриншот/ДПС

Эти суммы являются обязательными для работодателей всех форм собственности. Согласно Закону Украины "Об оплате труда", при условии полной отработки месячной нормы рабочего времени заработная плата работника с 1 января 2026 года не может быть ниже 8 647 грн.

Если фактически начисленная зарплата меньше минимальной, работодатель обязан осуществить соответствующую доплату. В случае неполного рабочего месяца оплата труда производится пропорционально фактически отработанному времени.

Сколько украинцы получат "на руки" в феврале

С минимальной заработной платы удерживаются обязательные налоги:

военный сбор (5%) — 432,35 грн;

налог на доходы физических лиц (18%) — 1 556,46 грн.

Таким образом, после уплаты налогов работник получит 6 658,19 грн чистого дохода.

На что влияет размер минимальной зарплаты

Размер единого социального взноса (ЕСВ) также привязан к минимальной зарплате. В 2026 году максимальная база для начисления ЕСВ составляет 20 минимальных зарплат.

Основные показатели ЕСВ с 1 января 2026 года:

минимальный страховой взнос — 1 902,34 грн (22% от минимальной зарплаты);

максимальная база начисления ЕСВ — 172 940 грн;

максимальный ЕСВ по ставке 22% — 38 046,80 грн;

максимальный ЕСВ по ставке 8,41% — 14 544,25 грн.

Размер ЕСВ в 2026 году. Фото: Скриншот/ДПС

Обязанность уплаты ЕСВ с минимальной зарплаты касается работников по основному месту работы и не распространяется на лиц с инвалидностью.

Размер финансовой ответственности работодателей напрямую зависит от минимальной зарплаты, действующей на момент выявления нарушения. С 1 января 2026 года предусмотрены следующие штрафы:

за использование труда неоформленных работников — 86 470 грн за каждого работника;

за несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда — 17 294 грн за каждого работника;

за выплату зарплаты без начисления ЕСВ или нарушение сроков ее выплаты — 25 941 грн.

За другие нарушения трудового законодательства работодателю придется заплатить 8 647 грн штрафа.

