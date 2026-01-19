Минимальная пенсия для украинцев 65+ — какой должна быть сумма в 2026 году

Пожилая женщина получает деньги. Фото: УНИАН

В Украине для людей, которым исполнилось 65 лет, действует повышенный минимальный уровень пенсии. Государство обеспечивает, чтобы выплаты для этой возрастной категории не были ниже установленного уровня.

О том, на какую доплату могут рассчитывать украинцы 65+ в 2026 году, отмечается в части 2 статьи 28 закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Кто имеет право на доплату к пенсии после 65 лет

Согласно закону, минимальная пенсия по возрасту для граждан от 65 лет составляет 40% минимальной заработной платы, определенной в государственном бюджете на соответствующий год. При этом размер выплаты не может быть меньше прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

На повышение пенсии могут рассчитывать неработающие пенсионеры, которые соответствуют следующим условиям:

достигли 65-летнего возраста;

общая сумма пенсии со всеми доплатами не превышает 40% минимальной зарплаты;

имеют необходимый страховой стаж: не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин;

получают пенсию по возрасту, по инвалидности, за выслугу лет или в связи с потерей кормильца (по Закону №1058).

Пенсионеры, которые продолжают работать или зарегистрированы как предприниматели, смогут получить повышение с учетом нового размера минимальной зарплаты только после увольнения с работы или прекращения предпринимательской деятельности.

На какую минимальную пенсию могут рассчитывать украинцы 65+ в 2026 году

С 1 января 2026 года минимальная пенсия для лиц в возрасте 65+ составляет 3 458,80 грн, что равно 40% минимальной зарплаты в 8 647 грн. Перерасчет пенсий для граждан, достигших 65 лет, производится автоматически. Обращаться в Пенсионный фонд лично не нужно.

