Минимальная пенсия для украинцев 65+ — какой должна быть сумма в 2026 году

Украинцам 65+ повысят пенсию — какой должна быть сумма в 2026
В Украине для людей, которым исполнилось 65 лет, действует повышенный минимальный уровень пенсии. Государство обеспечивает, чтобы выплаты для этой возрастной категории не были ниже установленного уровня.
О том, на какую доплату могут рассчитывать украинцы 65+ в 2026 году, отмечается в части 2 статьи 28 закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Кто имеет право на доплату к пенсии после 65 лет
Согласно закону, минимальная пенсия по возрасту для граждан от 65 лет составляет 40% минимальной заработной платы, определенной в государственном бюджете на соответствующий год. При этом размер выплаты не может быть меньше прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
На повышение пенсии могут рассчитывать неработающие пенсионеры, которые соответствуют следующим условиям:
- достигли 65-летнего возраста;
- общая сумма пенсии со всеми доплатами не превышает 40% минимальной зарплаты;
- имеют необходимый страховой стаж: не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин;
- получают пенсию по возрасту, по инвалидности, за выслугу лет или в связи с потерей кормильца (по Закону №1058).
Пенсионеры, которые продолжают работать или зарегистрированы как предприниматели, смогут получить повышение с учетом нового размера минимальной зарплаты только после увольнения с работы или прекращения предпринимательской деятельности.
На какую минимальную пенсию могут рассчитывать украинцы 65+ в 2026 году
С 1 января 2026 года минимальная пенсия для лиц в возрасте 65+ составляет 3 458,80 грн, что равно 40% минимальной зарплаты в 8 647 грн. Перерасчет пенсий для граждан, достигших 65 лет, производится автоматически. Обращаться в Пенсионный фонд лично не нужно.
