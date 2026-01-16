Повышение пенсии — в каком возрасте размер выплат украинцев начинает увеличиваться

Пожилая женщина достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE

Пенсии украинцев регулярно повышают в рамках ежегодной индексации. Однако это не единственное основание для увеличения суммы выплат. После достижения определенного возрастного предела, пенсия украинцев начинает постепенно увеличиваться.

О том, в каком возрасте и на сколько пенсии украинцев начинают увеличиваться, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

В каком возрасте украинцы получают повышение пенсии

Размер так называемой возрастной надбавки зависит от количества полных лет пенсионера:

Граждане в возрасте от 70 до 74 лет получают ежемесячную доплату в размере 300 гривен. Для лиц в возрасте от 75 до 79 лет эта сумма составляет 456 гривен. Пенсионерам, которым исполнилось 80 лет и более, предусмотрена надбавка в размере 570 гривен в месяц.

Надбавка назначается автоматически, поэтому обращаться в Пенсионный фонд не нужно. Однако есть важное условие: общий размер пенсии не должен превышать 10 340,35 гривны.

Почему иногда возрастные надбавки не соответствуют ожиданиям украинцев

Начисление надбавки осуществляется со дня достижения соответствующего возраста. Если дата рождения приходится на первое число месяца, доплату выплачивают в полном объеме вместе с пенсией за этот месяц. Если же день рождения позже, надбавку начисляют пропорционально — за дни после достижения возрастного предела.

"Если же пенсионер родился, например, 20 числа, то получит к своей пенсии доплату за 10 дней, то есть в расчете за дни после наступления возраста", — отметила заместитель начальника отдела обслуживания граждан № 2 (сервисного центра) Ольга Синдяшкина.

Также украинцам объяснили тонкости перерасчета доплаты при переходе в следующую возрастную категорию. В таком случае пенсионеру устанавливается не полная сумма новой надбавки, а лишь разница между предыдущим и новым размером. Например, по достижении 75 лет к пенсии добавляется 156 гривен, поскольку доплата в 300 гривен уже выплачивалась ранее.

