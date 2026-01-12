Социальная пенсия — размер выплат и кто может получать в 2026 году

Пожилая женщина держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году не все украинцы пенсионного возраста смогут оформить обычную пенсию. Причина — недостаточный страховой стаж. Для таких людей государство предусмотрело другой вариант финансовой поддержки — социальную пенсию.

О том, кто может получать социальную пенсию и какой ее размер в 2026 году, рассказывает редакция сайта "На Пенсии".

Кто может получить социальную пенсию

Социальная пенсия назначается тем, кто не приобрел право на пенсию по возрасту. На нее могут рассчитывать граждане, которым исполнилось 65 лет и которые имеют менее 15 лет страхового стажа.

Выплату назначают из-за недостаточного количества лет официальной работы с уплатой взносов. Социальную помощь начисляют со дня подачи заявления или с момента возникновения права на нее.

Подать документы нужно в течение трех месяцев после достижения 65 лет. Если человек вообще не имеет права на трудовую пенсию, социальная выплата назначается пожизненно.

Какой размер социальной пенсии

Размер социальной пенсии зависит от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году он составляет 2 595 гривен.

Социальная пенсия равна 30% от этой суммы — 778 гривен 50 копеек в месяц. Однако есть еще одно важное условие — средний доход человека за последние шесть месяцев не должен превышать прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц.

Как оформить социальную пенсию

Подать заявление можно несколькими способами:

по почте;

через портал "Дія";

в сервисном центре Пенсионного фонда;

через ЦНАП или уполномоченных представителей общины;

через электронный портал или мобильное приложение Пенсионного фонда.

Для оформления нужны:

заявление;

декларация о доходах;

документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код или свидетельство о рождении.

Если документы подает представитель, необходимо подтвердить его полномочия. Для недееспособных лиц дополнительно подается решение суда об установлении опеки.

Какой стаж нужен для пенсии в 2026 году

В Пенсионном фонде Украины напоминают, что в 2026 году действуют следующие требования к страховому стажу:

в 60 лет — более 33 лет стажа;

в 63 года — не менее 23 лет;

в 65 лет — не менее 15 лет.

В рамках пенсионной реформы требования к стажу и в дальнейшем постепенно будут расти до 2028 года.

