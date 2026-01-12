Соціальна пенсія — розмір виплат та хто може отримувати у 2026 році

Жінка похилого віку тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році не всі українці пенсійного віку зможуть оформити звичайну пенсію. Причина — недостатній страховий стаж. Для таких людей держава передбачила інший варіант фінансової підтримки — соціальну пенсію.

Про те, хто може отримувати соціальну пенсію та який її розмір у 2026 році, розповідає редакція сайту "На Пенсії".

Хто може отримати соціальну пенсію

Соціальна пенсія призначається тим, хто не набув права на пенсію за віком. На неї можуть розраховувати громадяни, яким виповнилося 65 років і які мають менше ніж 15 років страхового стажу.

Виплату призначають через недостатню кількість років офіційної роботи зі сплатою внесків. Соціальну допомогу нараховують з дня подання заяви або з моменту виникнення права на неї.

Подати документи потрібно протягом трьох місяців після досягнення 65 років. Якщо людина взагалі не має права на трудову пенсію, соціальна виплата призначається довічно.

Який розмір соціальної пенсії

Розмір соціальної пенсії залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році він становить 2 595 гривень.

Соціальна пенсія дорівнює 30% від цієї суми — 778 гривень 50 копійок на місяць. Однак є ще одна важлива умова — середній дохід людини за останні шість місяців не повинен перевищувати прожитковий мінімум для непрацездатних осіб.

Як оформити соціальну пенсію

Подати заяву можна кількома способами:

поштою;

через портал "Дія";

у сервісному центрі Пенсійного фонду;

через ЦНАП або уповноважених представників громади;

через електронний портал або мобільний застосунок Пенсійного фонду.

Для оформлення потрібні:

заява;

декларація про доходи;

документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код або свідоцтво про народження.

Якщо документи подає представник, необхідно підтвердити його повноваження. Для недієздатних осіб додатково подається рішення суду про встановлення опіки.

Який стаж потрібен для пенсії у 2026 році

У Пенсійному фонді України нагадують, що у 2026 році діють такі вимоги до страхового стажу:

у 60 років — понад 33 роки стажу;

у 63 роки — не менше 23 років;

у 65 років — щонайменше 15 років.

В межах пенсійної реформи вимоги до стажу й надалі поступово зростатимуть до 2028 року.

