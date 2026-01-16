Відео
Доплати до пенсії — в якому віці починає приходити більше грошей

Доплати до пенсії — в якому віці починає приходити більше грошей

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 05:45
Підвищення пенсії — в якому віці розмір виплат українців починає збільшуватися
Жінка похилого віку дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE

Пенсії українців регулярно підвищують в рамках щорічної індексації. Однак це не єдина підстава для збільшення суми виплат. Після досягнення певної вікової межі, пенсія українців починає поступово збільшуватись.

Про те, в якому віці та на скільки пенсії українців починають збільшуватись, пояснили в Пенсійному фонді України.

Читайте також:

В якому віці українці отримують підвищення пенсії

Розмір так званої вікової надбавки залежить від кількості повних років пенсіонера:

  1. Громадяни віком від 70 до 74 років отримують щомісячну доплату у розмірі 300 гривень. 
  2. Для осіб віком від 75 до 79 років ця сума становить 456 гривень.
  3. Пенсіонерам, яким виповнилося 80 років і більше, передбачена надбавка у розмірі 570 гривень на місяць.

Надбавка призначається автоматично, тож звертатися до Пенсійного фонду не потрібно. Однак є важлива умова: загальний розмір пенсії не має перевищувати 10 340,35 гривні. 

Чому інколи вікові надбавки не відповідають очікуванням українців

Нарахування надбавки здійснюється з дня досягнення відповідного віку. Якщо дата народження припадає на перше число місяця, доплату виплачують у повному обсязі разом із пенсією за цей місяць. Якщо ж день народження пізніше, надбавку нараховують пропорційно — за дні після досягнення вікової межі.

"Якщо ж пенсіонер народився, наприклад, 20 числа, то отримає до своєї пенсії доплату за 10 днів, тобто в розрахунку за дні після настання віку", — зазначила заступник начальника відділу обслуговування громадян № 2 (сервісного центру) Ольга Сіндяшкіна.

Також українцям пояснили тонкощі перерахунку доплати при переході до наступної вікової категорії. У такому разі пенсіонеру встановлюється не повна сума нової надбавки, а лише різниця між попереднім і новим розміром. Наприклад, після досягнення 75 років до пенсії додається 156 гривень, оскільки доплата у 300 гривень уже виплачувалася раніше.

Раніше ми писали, що у 2026 році окремі українські пенсіонери й надалі отримують додаткові виплати. Через зростання прожиткового мінімуму з 1 січня ці надбавки стали більшими.

Також ми розповідали, що пенсіонери, як і решта громадян, мають виконувати вимоги закону. Порушення правил може обернутися проблемами — штрафами або зменшенням пенсійних виплат.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
