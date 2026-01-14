Відео
Головна Економіка 2595 грн надбавки — де пенсіонери отримають більше грошей у 2026

2595 грн надбавки — де пенсіонери отримають більше грошей у 2026

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 05:45
Додаткові гроші для пенсіонерів — хто може отримувати на 2595 грн більше у 2026 році
Жінка похилого віку отримує гроші. Фото: УНІАН

У 2026 році деякі українські пенсіонери продовжують отримувати спеціальні надбавки. Оскільки вони прив'язані до розміру прожиткового мінімуму, з 1 січня суму цих доплат було збільшено. 

Про те, в яких регіонах України пенсіонери можуть отримувати доплату за проживання та який її розмір у 2026 році, зазначається у 29 статті закону "Про Державний бюджет України на 2026 рік".

Читайте також:

Хто має право на доплату та який її розмір у 2026 році

У 2026 році непрацюючі пенсіонери, які постійно живуть у зоні безумовного відселення або зоні гарантованого добровільного переселення, отримуватимуть щомісячну доплату в розмірі 2 595 гривень.

2595 грн надбавки — де пенсіонери отримають більше грошей у 2026 - фото 1
Доплати пенсіонерам у 2026 році. Фото: Скриншот

Підвищення пов’язане зі зростанням прожиткового мінімуму — з 2 391 грн до 2 595 грн. Однак доплата призначатиметься лише тим, хто:

  1. Проживав або працював на цих територіях на момент аварії 26 квітня 1986 року або до 1 січня 1993 року;
  2. Має офіційний статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Хто не отримає доплату

Виплату не нараховуватимуть пенсіонерам, які після аварії виїхали із забруднених зон, а згодом повернулися назад. Також доплата не передбачена для осіб, які переїхали або зареєструвалися в цих зонах вже після катастрофи.

Якщо пенсіонер виїжджає з території відселення або офіційно влаштовується на роботу поза її межами, доплату припиняють автоматично. Контроль здійснюватиметься через державні реєстри.

За даними Кабміну, наразі проживання в радіаційно забруднених зонах підтвердили близько 105 тисяч пенсіонерів. Додаткові витрати на підвищення виплат цьогоріч складають майже 300 млн гривень. 

Раніше ми писали, що у 2026 році деякі пенсіонери крім основної виплати отримуватимуть додаткові щомісячні надбавки. З 1 січня їх розмір збільшився, тож і виплати громадян похилого віку  стануть більшими.

Також ми розповідали, що в Україні певні категорії пенсіонерів можуть взагалі не платити за комунальні послуги — це передбачено законом.

виплати пенсії гроші пенсіонери надбавки
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
