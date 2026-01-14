Додаткові гроші для пенсіонерів — хто може отримувати на 2595 грн більше у 2026 році

2595 грн надбавки — де пенсіонери отримають більше грошей у 2026
У 2026 році деякі українські пенсіонери продовжують отримувати спеціальні надбавки. Оскільки вони прив'язані до розміру прожиткового мінімуму, з 1 січня суму цих доплат було збільшено.
Про те, в яких регіонах України пенсіонери можуть отримувати доплату за проживання та який її розмір у 2026 році, зазначається у 29 статті закону "Про Державний бюджет України на 2026 рік".
Хто має право на доплату та який її розмір у 2026 році
У 2026 році непрацюючі пенсіонери, які постійно живуть у зоні безумовного відселення або зоні гарантованого добровільного переселення, отримуватимуть щомісячну доплату в розмірі 2 595 гривень.
Підвищення пов’язане зі зростанням прожиткового мінімуму — з 2 391 грн до 2 595 грн. Однак доплата призначатиметься лише тим, хто:
- Проживав або працював на цих територіях на момент аварії 26 квітня 1986 року або до 1 січня 1993 року;
- Має офіційний статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Хто не отримає доплату
Виплату не нараховуватимуть пенсіонерам, які після аварії виїхали із забруднених зон, а згодом повернулися назад. Також доплата не передбачена для осіб, які переїхали або зареєструвалися в цих зонах вже після катастрофи.
Якщо пенсіонер виїжджає з території відселення або офіційно влаштовується на роботу поза її межами, доплату припиняють автоматично. Контроль здійснюватиметься через державні реєстри.
За даними Кабміну, наразі проживання в радіаційно забруднених зонах підтвердили близько 105 тисяч пенсіонерів. Додаткові витрати на підвищення виплат цьогоріч складають майже 300 млн гривень.
