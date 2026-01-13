Відео
Головна Економіка Хто з пенсіонерів звільняється від оплати комуналки у 2026 році

Хто з пенсіонерів звільняється від оплати комуналки у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 05:45
Комунальні пільги для пенсіонерів — хто звільняється від оплати у 2026 році
Пенсіонера на кухні. Фото: УНІАН

Оплата комунальних послуг — це важлива графа щомісячних витрат будь-якої української родини. Однак деякі громадяни похилого віку повністю звільняються від цих платежів.

Про те, кому з пенсіонерів не потрібно платити за комунальні послуги у 2026 році, пояснили в Пенсійному фонді України.  

Читайте також:

Хто з пенсіонерів може отримати комунальні пільги у 2026 році

В Україні окремі категорії пенсіонерів можуть повністю звільнятися від оплати житлово-комунальних послуг. Таке право передбачене чинним законодавством.

Йдеться про 100-відсоткову компенсацію витрат на комунальні послуги для пенсіонерів, які до виходу на пенсію працювали в сільській місцевості на визначених посадах і після завершення роботи продовжують там проживати.

Пільга поширюється на пенсіонерів, які раніше працювали:

  • у сфері освіти;
  • у бібліотеках і музеях;
  • у медицині та фармацевтиці;
  • у сфері охорони та захисту рослин;
  • у державних і комунальних закладах культури та мистецької освіти.

Для отримання пільги необхідно виконати дві основні умови: мати щонайменше три роки стажу роботи на відповідній посаді та працювати на ній безпосередньо на момент призначення пенсії.

Як оформити пільги у 2026 році

Щоб оформити компенсацію, пенсіонеру, який внесений до Реєстру осіб, що мають право на пільги, потрібно звернутися до Пенсійного фонду.

Разом із заявою про призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг, а також на придбання твердого палива чи скрапленого газу, необхідно подати документи, що підтверджують проживання у сільській місцевості.

Раніше ми писали, що пенсійне посвідчення — це не просто документ, який підтверджує, що людина є пенсіонером. Воно також дає право користуватися державними пільгами та знижками.

Також ми розповідали, що у 2026 році частина українців пенсійного віку не зможе отримати звичайну пенсію через брак страхового стажу. Для них передбачена інша форма допомоги від держави — соціальна пенсія.

комунальні послуги пенсії пенсіонери пільги Пенсійний Фонд
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
