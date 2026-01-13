Видео
Главная Экономика Кто из пенсионеров освобождается от оплаты коммуналки в 2026 году

Кто из пенсионеров освобождается от оплаты коммуналки в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 05:45
Коммунальные льготы для пенсионеров — кто освобождается от оплаты в 2026 году
Пенсионера на кухне. Фото: УНИАН

Оплата коммунальных услуг — это важная графа ежемесячных расходов любой украинской семьи. Однако некоторые граждане пожилого возраста полностью освобождаются от этих платежей.

О том, кому из пенсионеров не нужно платить за коммунальные услуги в 2026 году, объяснили в Пенсионном фонде Украины.



Кто из пенсионеров может получить коммунальные льготы в 2026 году

В Украине отдельные категории пенсионеров могут полностью освобождаться от оплаты жилищно-коммунальных услуг. Такое право предусмотрено действующим законодательством.

Речь идет о 100-процентной компенсации расходов на коммунальные услуги для пенсионеров, которые до выхода на пенсию работали в сельской местности на определенных должностях и после завершения работы продолжают там проживать.

Льгота распространяется на пенсионеров, которые ранее работали:

  • в сфере образования;
  • в библиотеках и музеях;
  • в медицине и фармацевтике;
  • в сфере охраны и защиты растений;
  • в государственных и коммунальных учреждениях культуры и художественного образования.

Для получения льготы необходимо выполнить два основных условия: иметь не менее трех лет стажа работы на соответствующей должности и работать на ней непосредственно на момент назначения пенсии.

Как оформить льготы в 2026 году

Чтобы оформить компенсацию, пенсионеру, который внесен в Реестр лиц, имеющих право на льготы, нужно обратиться в Пенсионный фонд.

Вместе с заявлением о назначении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также на приобретение твердого топлива или сжиженного газа, необходимо подать документы, подтверждающие проживание в сельской местности.

Ранее мы писали, что пенсионное удостоверение — это не просто документ, подтверждающий, что человек является пенсионером. Оно также дает право пользоваться государственными льготами и скидками.

Также мы рассказывали, что в 2026 году часть украинцев пенсионного возраста не сможет получить обычную пенсию из-за нехватки страхового стажа. Для них предусмотрена другая форма помощи от государства — социальная пенсия.

коммунальные услуги пенсии пенсионеры льготы Пенсионный Фонд
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
