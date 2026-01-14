Дополнительные деньги для пенсионеров — кто может получать на 2595 грн больше в 2026 году

Пожилая женщина получает деньги. Фото: УНИАН

В 2026 году некоторые украинские пенсионеры продолжают получать специальные надбавки. Поскольку они привязаны к размеру прожиточного минимума, с 1 января сумма этих доплат была увеличена.

О том, в каких регионах Украины пенсионеры могут получать доплату за проживание и какой ее размер в 2026 году, отмечается в 29 статье закона "О Государственном бюджете Украины на 2026 год".

Кто имеет право на доплату и какой ее размер в 2026 году

В 2026 году неработающие пенсионеры, которые постоянно живут в зоне безусловного отселения или зоне гарантированного добровольного переселения, будут получать ежемесячную доплату в размере 2 595 гривен.

Повышение связано с ростом прожиточного минимума — с 2 391 грн до 2 595 грн. Однако доплата будет назначаться только тем, кто:

Проживал или работал на этих территориях на момент аварии 26 апреля 1986 года или до 1 января 1993 года; Имеет официальный статус лица, пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы.

Кто не получит доплату

Выплату не будут начислять пенсионерам, которые после аварии выехали из загрязненных зон, а впоследствии вернулись обратно. Также доплата не предусмотрена для лиц, которые переехали или зарегистрировались в этих зонах уже после катастрофы.

Если пенсионер выезжает с территории отселения или официально устраивается на работу вне ее пределов, доплату прекращают автоматически. Контроль будет осуществляться через государственные реестры.

По данным Кабмина, сейчас проживание в радиационно загрязненных зонах подтвердили около 105 тысяч пенсионеров. Дополнительные расходы на повышение выплат в этом году составляют почти 300 млн гривен.

