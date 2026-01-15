Штрафи для пенсіонерів — чому можна втратити гроші у 2026 році

Жінка похилого віку. Фото: УНІАН

Попри те, що люди поважного віку отримують пенсію, пільги та різні види державної допомоги, вони зобов’язані дотримуватися вимог законодавства. Недотримання певних правил може призвести до фінансових наслідків, зокрема до штрафів або утримань із пенсії.

Про те, за що можуть оштрафувати пенсіонера у 2026 році, пояснили в Пенсійному фонді України.

За що можуть "оштрафувати" пенсіонера у 2026 році

Пенсійне забезпечення в Україні — це не лише соціальна підтримка, а й певна відповідальність. У разі змін у життєвих обставинах пенсіонер повинен протягом 10 календарних днів повідомити про це Пенсійний фонд України. Якщо цього не зробити вчасно, надміру отримані гроші доведеться повернути.

Пенсійний фонд має право компенсувати переплату шляхом щомісячних утримань. Розмір таких відрахувань не може перевищувати 20% від суми пенсії й триватиме доти, доки вся заборгованість не буде повністю погашена. До обставин, що впливають на суму пенсійних виплат, належать:

зміна соціального статусу, наприклад втрата статусу ветерана війни певної категорії;

вихід на роботу пенсіонера, який отримує пенсію за вислугу років, на посаду за тією ж спеціальністю, що дає право на таку пенсію;

право на пенсію у разі втрати годувальника втрачається, якщо дитина припинила навчання або перейшла з денної форми навчання на заочну;

офіційне працевлаштування пенсіонера або початок підприємницької діяльності. Якщо про це не повідомити, пенсія може бути перерахована неправильно, зокрема при підвищенні прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;

переїзд до іншого населеного пункту. Особи, які проживають у гірських районах або на радіоактивно забруднених територіях, мають доплати, які припиняються у разі зміни місця проживання;

зміна умов, на підставі яких було призначено окремий вид надбавок. Наприклад, якщо пенсіонер, який отримує доплату на дитину до 18 років, починає працювати, така доплата припиняється.

Чи можуть оштрафувати пенсіонера за безквитковий проїзд

Люди пенсійного віку мають законне право на безоплатний проїзд у міському громадському транспорті та в приміських електропоїздах. Однак скористатися цією пільгою можна лише за умови наявності пенсійного посвідчення. Це передбачено постановою Кабміну "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".

За відсутності пенсійного посвідчення проїзд вважається платним. Якщо під час перевірки пасажир не зможе пред’явити ані квиток, ані документ, що підтверджує право на пільгу, на нього накладається штраф.

Його розмір, згідно зі статтею 135 Кодексу України про адміністративні правопорушення, становить двадцятикратну вартість одного квитка.

