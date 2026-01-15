Штрафы для пенсионеров — почему можно потерять деньги в 2026 году

Женщина преклонного возраста. Фото: УНИАН

Несмотря на то, что люди почтенного возраста получают пенсию, льготы и различные виды государственной помощи, они обязаны соблюдать требования законодательства. Несоблюдение определенных правил может привести к финансовым последствиям, в частности к штрафам или удержаниям из пенсии.

О том, за что могут оштрафовать пенсионера в 2026 году, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Реклама

Читайте также:

За что могут "оштрафовать" пенсионера в 2026 году

Пенсионное обеспечение в Украине — это не только социальная поддержка, но и определенная ответственность. В случае изменений в жизненных обстоятельствах пенсионер должен в течение 10 календарных дней сообщить об этом Пенсионный фонд Украины. Если этого не сделать вовремя, излишне полученные деньги придется вернуть.

Пенсионный фонд имеет право компенсировать переплату путем ежемесячных удержаний. Размер таких отчислений не может превышать 20% от суммы пенсии и будет продолжаться до тех пор, пока вся задолженность не будет полностью погашена. К обстоятельствам, влияющим на сумму пенсионных выплат, относятся:

изменение социального статуса, например потеря статуса ветерана войны определенной категории;

выход на работу пенсионера, получающего пенсию за выслугу лет, на должность по той же специальности, которая дает право на такую пенсию;

право на пенсию в случае потери кормильца теряется, если ребенок прекратил обучение или перешел с дневной формы обучения на заочную;

официальное трудоустройство пенсионера или начало предпринимательской деятельности. Если об этом не сообщить, пенсия может быть пересчитана неправильно, в частности при повышении прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;

переезд в другой населенный пункт. Лица, проживающие в горных районах или на радиоактивно загрязненных территориях, имеют доплаты, которые прекращаются в случае изменения места жительства;

изменение условий, на основании которых был назначен отдельный вид надбавок. Например, если пенсионер, получающий доплату на ребенка до 18 лет, начинает работать, такая доплата прекращается.

Могут ли оштрафовать пенсионера за безбилетный проезд

Люди пенсионного возраста имеют законное право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте и в пригородных электропоездах. Однако воспользоваться этой льготой можно только при условии наличия пенсионного удостоверения. Это предусмотрено постановлением Кабмина "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования".

При отсутствии пенсионного удостоверения проезд считается платным. Если во время проверки пассажир не сможет предъявить ни билет, ни документ, подтверждающий право на льготу, на него налагается штраф.

Его размер, согласно статье 135 Кодекса Украины об административных правонарушениях, составляет двадцатикратную стоимость одного билета.

Ранее мы писали, что коммунальные платежи — одна из основных ежемесячных расходов для украинских семей. Однако некоторые пожилые люди имеют право не платить их вовсе.

Также мы рассказывали, что граждане с инвалидностью I группы не могут обходиться без посторонней помощи и часто зависят от других в быту. Поэтому государство предоставляет им льготы и материальную поддержку.