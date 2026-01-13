І группа инвалидности — какие выплаты и льготы гарантирует государство в 2026 году

Выдача денег. Фото: УНИАН

Люди с первой группой инвалидности нуждаются в помощи и присмотре. Они частично или полностью зависят от других лиц в повседневной жизни. Для поддержки граждан с соответствующим статусом, государство гарантирует им специальные льготы и финансовую помощь.

О том, какие льготы и выплаты гарантируют гражданам с I группой инвалидности в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Какие льготы могут получить люди с инвалидностью I группы в 2026 году

Согласно закону "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине", люди с I группой инвалидности имеют право на такие льготы:

Медицинское обслуживание и лекарства

Люди с минимальной пенсией или социальной помощью могут получать лекарственные препараты по рецепту бесплатно или со скидкой 50%. Также бесплатно или со скидкой предоставляются:

Очки. Протезы (глазные, зубные, челюстные). Слуховые аппараты и другая сурдотехника. Автомобили по медицинским показаниям. Средства передвижения, включая электроколяски.

Транспортные льготы в 2026 году

Люди с 1 группой инвалидности и их сопровождающие могут бесплатно пользоваться общественным транспортом (кроме такси). С 1 октября по 15 мая действует 50% скидка на внутренние поездки (автотранспортом, железной дорогой, авиа- и речным транспортом).

Граждане, получившие инвалидность из-за войны и достигшие 85 лет, имеют право на один бесплатный проезд в год и 50% скидку на другие путешествия в пределах страны.

Льготы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ)

Люди с инвалидностью из-за войны имеют 100% скидку на:

коммунальные услуги (газ, электричество, вода) в пределах установленных норм;

пользование жильем в пределах нормы (21 кв. м на человека + 10,5 кв. м на семью).

Граждане, пострадавшие из-за аварии на ЧАЭС, пользуются 50% скидкой на ЖКУ. Чтобы получить льготы, нужно подать документы в органы социальной защиты.

Специальные услуги

Граждане с 1 группой инвалидности получают приоритетное подключение домашнего телефона, лечение детей в санаториях и на курортах, а также бесплатное протезирование для детей.

Люди с проблемами слуха обеспечиваются сурдотехникой и услугами сурдоперевода. Родители детей с инвалидностью могут получать выплаты во время санаторного лечения при наличии медицинского заключения о необходимости ухода.

Какие выплаты получают люди с I группой инвалидности в 2026 году

По данным Пенсионного фонда Украины, размер пенсии зависит от пенсии по возрасту и назначается при наличии страхового стажа (1-15 лет в зависимости от возраста, когда установили инвалидность):

I группа — 100% пенсии по возрасту;

II группа — 90% пенсии по возрасту;

III группа — 50% пенсии по возрасту.

В стаж учитывается период от установления инвалидности до 60 лет. Пенсия начисляется с даты установления инвалидности, если заявление подано в течение 3 месяцев, а позже — с момента обращения.

С 1 января 2026 года в Украине повысили прожиточный минимум для людей, утративших трудоспособность, а вместе с ним выросла и минимальная пенсия по инвалидности — с 2 361 до 2 595 грн.

Минимальные пенсии для людей с I группой инвалидности, пострадавших от аварии на ЧАЭС, составят 9 855,71 грн. Для ликвидаторов аварии с I группой сумма не может быть меньше 100% средней зарплаты за предыдущий год (с 01.03.2025 — 17 486,60 грн).

Пенсия для военных предоставляется независимо от страхового стажа, если инвалидность возникла во время службы или в течение 3 месяцев после увольнения.

Если инвалидность получена из-за войны, І группа получает 100% денежного обеспечения (не менее 16 847 грн). В остальных случаях размер выплат составляет 70% денежного обеспечения.

Ранее мы писали, что оплата коммунальных услуг — одна из основных ежемесячных расходов украинских семей. Но некоторые пенсионеры в 2026 году могут не платить вообще.

Также мы рассказывали, что государство поддерживает людей с инвалидностью пенсиями, льготами и рядом социальных услуг. Это не только деньги, но и уход, реабилитация и оформление опеки. Льготы доступны при наличии соответствующего документа об инвалидности.