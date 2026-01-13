Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Поддержка людей с I группой инвалидности — что доступно в 2026

Поддержка людей с I группой инвалидности — что доступно в 2026

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 19:10
І группа инвалидности — какие выплаты и льготы гарантирует государство в 2026 году
Выдача денег. Фото: УНИАН

Люди с первой группой инвалидности нуждаются в помощи и присмотре. Они частично или полностью зависят от других лиц в повседневной жизни. Для поддержки граждан с соответствующим статусом, государство гарантирует им специальные льготы и финансовую помощь.

О том, какие льготы и выплаты гарантируют гражданам с I группой инвалидности в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Какие льготы могут получить люди с инвалидностью I группы в 2026 году

Согласно закону "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине", люди с I группой инвалидности имеют право на такие льготы:

  • Медицинское обслуживание и лекарства

Люди с минимальной пенсией или социальной помощью могут получать лекарственные препараты по рецепту бесплатно или со скидкой 50%. Также бесплатно или со скидкой предоставляются:

  1. Очки.
  2. Протезы (глазные, зубные, челюстные).
  3. Слуховые аппараты и другая сурдотехника.
  4. Автомобили по медицинским показаниям.
  5. Средства передвижения, включая электроколяски.
  • Транспортные льготы в 2026 году

Люди с 1 группой инвалидности и их сопровождающие могут бесплатно пользоваться общественным транспортом (кроме такси). С 1 октября по 15 мая действует 50% скидка на внутренние поездки (автотранспортом, железной дорогой, авиа- и речным транспортом).

Граждане, получившие инвалидность из-за войны и достигшие 85 лет, имеют право на один бесплатный проезд в год и 50% скидку на другие путешествия в пределах страны.

  • Льготы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ)

Люди с инвалидностью из-за войны имеют 100% скидку на:

  • коммунальные услуги (газ, электричество, вода) в пределах установленных норм;
  • пользование жильем в пределах нормы (21 кв. м на человека + 10,5 кв. м на семью).

Граждане, пострадавшие из-за аварии на ЧАЭС, пользуются 50% скидкой на ЖКУ. Чтобы получить льготы, нужно подать документы в органы социальной защиты.

  • Специальные услуги

Граждане с 1 группой инвалидности получают приоритетное подключение домашнего телефона, лечение детей в санаториях и на курортах, а также бесплатное протезирование для детей.

Люди с проблемами слуха обеспечиваются сурдотехникой и услугами сурдоперевода. Родители детей с инвалидностью могут получать выплаты во время санаторного лечения при наличии медицинского заключения о необходимости ухода.

Какие выплаты получают люди с I группой инвалидности в 2026 году

По данным Пенсионного фонда Украины, размер пенсии зависит от пенсии по возрасту и назначается при наличии страхового стажа (1-15 лет в зависимости от возраста, когда установили инвалидность):

  • I группа — 100% пенсии по возрасту;
  • II группа — 90% пенсии по возрасту;
  • III группа — 50% пенсии по возрасту.

В стаж учитывается период от установления инвалидности до 60 лет. Пенсия начисляется с даты установления инвалидности, если заявление подано в течение 3 месяцев, а позже — с момента обращения.

С 1 января 2026 года в Украине повысили прожиточный минимум для людей, утративших трудоспособность, а вместе с ним выросла и минимальная пенсия по инвалидности — с 2 361 до 2 595 грн.

Минимальные пенсии для людей с I группой инвалидности, пострадавших от аварии на ЧАЭС, составят 9 855,71 грн. Для ликвидаторов аварии с I группой сумма не может быть меньше 100% средней зарплаты за предыдущий год (с 01.03.2025 — 17 486,60 грн).

Пенсия для военных предоставляется независимо от страхового стажа, если инвалидность возникла во время службы или в течение 3 месяцев после увольнения.

Если инвалидность получена из-за войны, І группа получает 100% денежного обеспечения (не менее 16 847 грн). В остальных случаях размер выплат составляет 70% денежного обеспечения.

Ранее мы писали, что оплата коммунальных услуг — одна из основных ежемесячных расходов украинских семей. Но некоторые пенсионеры в 2026 году могут не платить вообще.

Также мы рассказывали, что государство поддерживает людей с инвалидностью пенсиями, льготами и рядом социальных услуг. Это не только деньги, но и уход, реабилитация и оформление опеки. Льготы доступны при наличии соответствующего документа об инвалидности.

выплаты пенсии инвалидность льготы лицо с инвалидностью
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации