3 группа инвалидности — на какие льготы и выплаты рассчитывать украинцам в 2026 году

Каждый украинец, которому официально установлена инвалидность, имеет право на государственную поддержку. В то же время процесс оформления льгот и выплат часто остается непростым.

О том, какие льготы и выплаты гарантируют людям с инвалидностью III группы в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Какие льготы доступны гражданам с III группой инвалидности в 2026 году

На сайте Теплодарского городского совета отмечается, что люди с инвалидностью III группы могут получать бесплатные лекарства во время амбулаторного лечения, если их пенсия или социальная помощь не превышает установленный минимум. Также по рецепту врача они имеют право покупать медикаменты со скидкой 50%.

По медицинским показаниям государство может предоставить путевку на санаторно-курортное лечение за бюджетные средства. Кроме того, людям с III группой инвалидности предоставляют технические средства реабилитации — бесплатно или на льготных условиях. Это могут быть:

протезы;

ортопедическая обувь;

средства для передвижения;

другое специальное оборудование.

С 1 октября до 15 мая лица с III группой инвалидности имеют 50 % скидки на проезд внутренними рейсами авиационного, железнодорожного, речного и автомобильного транспорта.

Кроме того, им гарантирован бесплатный проезд в городском общественном транспорте (кроме метро и такси), а также в пригородном транспорте.

Какие выплаты будут получать люди с III группой инвалидности в 2026 году

В Пенсионном фонде Украины рассказали, что в 2026 году размер пенсии будет зависеть от причины инвалидности и категории человека. Для гражданских граждан пенсия составляет 50% от пенсии по возрасту. Ее начисляют:

со дня установления инвалидности — если человек обратился в течение трех месяцев;

с даты подачи заявления — если обращение было позже.

Пенсию выплачивают на весь срок действия инвалидности. Согласно Государственному бюджету на 2026 год, с 1 января повысили прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. Из-за этого минимальная пенсия по инвалидности увеличилась с 2 361 грн до 2 595 грн.

Военные с III группой инвалидности, полученной во время службы или выполнения обязанностей, будут получать 60 % денежного обеспечения, но не менее 9 478 грн. Для других лиц с инвалидностью, связанной с войной, выплата составит 40 % денежного обеспечения.

Гражданам, пострадавшим вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, в 2026 году пенсия по инвалидности III группы не может быть меньше 6 077,70 грн. Ликвидаторы последствий аварии с 1 марта 2025 года получают не менее 10 491,96 грн.

