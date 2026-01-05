Поддержка чернобыльцев 1, 2, 3 и 4 категории — какие льготы можно получить в 2026 году

Деньги в конверте. Фото: УНИАН

В 2026 году люди, пострадавшие от последствий Чернобыльской катастрофы, имеют право на государственную поддержку. Льготы, которые можно получить, зависят от категории пострадавших, которых разделяют на четыре группы.

О том, какие льготы могут получить чернобыльцы в 2026 году, указывается в ст. 20, 21, 22, 24 Закона Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы".

Льготы для чернобыльцев 1 и 2 категории

1 категория включает граждан с инвалидностью, связанной с последствиями катастрофы, таких как ликвидаторы, которые работали в зоне отчуждения в 1986-1990 годах, эвакуированные из опасных территорий и те, кто проживал в зонах радиационного загрязнения.

2 категория включает тех, кто работал в зоне отчуждения в 1986-1987 годах, а также эвакуированных с территорий, где было необходимо осуществить обязательное отселение.

Для этих категорий предусмотрены следующие льготы:

50% компенсация на:

Твердое топливо. Жилищно-коммунальные услуги. Установление телефона и услуги связи. Пищевые продукты (50% для 1 категории, 25% для 2 категории).

100% компенсация на:

Лекарства по рецепту врача. Санаторно-курортное лечение. Внеочередное зубопротезирование.

Льготный проезд:

1 категория: 100% компенсация на транспорт по Украине (1 раз в год) и на пригородный транспорт. 2 категория: 50% компенсация на транспорт по Украине (1 раз в год), 100% на пригородный транспорт.

Также обе категории имеют право на 14 рабочих дней дополнительного отпуска и ежегодную помощь на оздоровление.

Льготы для чернобыльцев в 2026 году. Фото: Скриншот/"iGov"

Какие льготы имеют чернобыльцы 3 категории

3 категория включает ликвидаторов, которые работали в зоне отчуждения не более 30 дней, а также людей, которые проживали или работали в зонах радиационного воздействия и впоследствии переселились. Для этой категории в 2026 году предусмотрена 100% компенсация на:

лекарства;

санаторно-курортное лечение;

внеочередное зубопротезирование.

Льготы на продукты питания или дополнительный отпуск для этой категории не предусмотрены. Однако, есть право на ежегодную помощь на оздоровление.

Льготы для чернобыльцев 4 категории

4 категория включает людей, которые долго (от 4 лет) проживали, работали или учились в зоне усиленного радиоэкологического контроля до 1993 года. Для этой категории льготы следующие:

Ежегодная помощь на оздоровление. 100% компенсация на приобретение лекарств. 50% компенсация на внеочередное зубопротезирование.

Также дети, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы, имеют право на 100% компенсацию санаторно-курортного лечения и приобретения лекарств.

