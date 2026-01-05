Поддержка чернобыльцев 1, 2, 3 и 4 категории — какие льготы можно получить в 2026 году

Льготы для чернобыльцев в 2026 году — список для всех групп
В 2026 году люди, пострадавшие от последствий Чернобыльской катастрофы, имеют право на государственную поддержку. Льготы, которые можно получить, зависят от категории пострадавших, которых разделяют на четыре группы.
О том, какие льготы могут получить чернобыльцы в 2026 году, указывается в ст. 20, 21, 22, 24 Закона Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы".
Льготы для чернобыльцев 1 и 2 категории
1 категория включает граждан с инвалидностью, связанной с последствиями катастрофы, таких как ликвидаторы, которые работали в зоне отчуждения в 1986-1990 годах, эвакуированные из опасных территорий и те, кто проживал в зонах радиационного загрязнения.
2 категория включает тех, кто работал в зоне отчуждения в 1986-1987 годах, а также эвакуированных с территорий, где было необходимо осуществить обязательное отселение.
Для этих категорий предусмотрены следующие льготы:
- 50% компенсация на:
- Твердое топливо.
- Жилищно-коммунальные услуги.
- Установление телефона и услуги связи.
- Пищевые продукты (50% для 1 категории, 25% для 2 категории).
- 100% компенсация на:
- Лекарства по рецепту врача.
- Санаторно-курортное лечение.
- Внеочередное зубопротезирование.
- Льготный проезд:
- 1 категория: 100% компенсация на транспорт по Украине (1 раз в год) и на пригородный транспорт.
- 2 категория: 50% компенсация на транспорт по Украине (1 раз в год), 100% на пригородный транспорт.
Также обе категории имеют право на 14 рабочих дней дополнительного отпуска и ежегодную помощь на оздоровление.
Какие льготы имеют чернобыльцы 3 категории
3 категория включает ликвидаторов, которые работали в зоне отчуждения не более 30 дней, а также людей, которые проживали или работали в зонах радиационного воздействия и впоследствии переселились. Для этой категории в 2026 году предусмотрена 100% компенсация на:
- лекарства;
- санаторно-курортное лечение;
- внеочередное зубопротезирование.
Льготы на продукты питания или дополнительный отпуск для этой категории не предусмотрены. Однако, есть право на ежегодную помощь на оздоровление.
Льготы для чернобыльцев 4 категории
4 категория включает людей, которые долго (от 4 лет) проживали, работали или учились в зоне усиленного радиоэкологического контроля до 1993 года. Для этой категории льготы следующие:
- Ежегодная помощь на оздоровление.
- 100% компенсация на приобретение лекарств.
- 50% компенсация на внеочередное зубопротезирование.
Также дети, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы, имеют право на 100% компенсацию санаторно-курортного лечения и приобретения лекарств.
