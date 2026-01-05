Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Льготы для чернобыльцев в 2026 году — список для всех групп

Льготы для чернобыльцев в 2026 году — список для всех групп

Ua ru
Дата публикации 5 января 2026 19:20
Поддержка чернобыльцев 1, 2, 3 и 4 категории — какие льготы можно получить в 2026 году
Деньги в конверте. Фото: УНИАН

В 2026 году люди, пострадавшие от последствий Чернобыльской катастрофы, имеют право на государственную поддержку. Льготы, которые можно получить, зависят от категории пострадавших, которых разделяют на четыре группы.

О том, какие льготы могут получить чернобыльцы в 2026 году, указывается в ст. 20, 21, 22, 24 Закона Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы".

Реклама
Читайте также:

Льготы для чернобыльцев 1 и 2 категории

1 категория включает граждан с инвалидностью, связанной с последствиями катастрофы, таких как ликвидаторы, которые работали в зоне отчуждения в 1986-1990 годах, эвакуированные из опасных территорий и те, кто проживал в зонах радиационного загрязнения.

2 категория включает тех, кто работал в зоне отчуждения в 1986-1987 годах, а также эвакуированных с территорий, где было необходимо осуществить обязательное отселение.

Для этих категорий предусмотрены следующие льготы:

  • 50% компенсация на:
  1. Твердое топливо.
  2. Жилищно-коммунальные услуги.
  3. Установление телефона и услуги связи.
  4. Пищевые продукты (50% для 1 категории, 25% для 2 категории).
  • 100% компенсация на:
  1. Лекарства по рецепту врача.
  2. Санаторно-курортное лечение.
  3. Внеочередное зубопротезирование.
  • Льготный проезд:
  1. 1 категория: 100% компенсация на транспорт по Украине (1 раз в год) и на пригородный транспорт.
  2. 2 категория: 50% компенсация на транспорт по Украине (1 раз в год), 100% на пригородный транспорт.

Также обе категории имеют право на 14 рабочих дней дополнительного отпуска и ежегодную помощь на оздоровление.

Льготы для чернобыльцев в 2026 году — список для всех групп - фото 1
Льготы для чернобыльцев в 2026 году. Фото: Скриншот/"iGov"

Какие льготы имеют чернобыльцы 3 категории

3 категория включает ликвидаторов, которые работали в зоне отчуждения не более 30 дней, а также людей, которые проживали или работали в зонах радиационного воздействия и впоследствии переселились. Для этой категории в 2026 году предусмотрена 100% компенсация на:

  • лекарства;
  • санаторно-курортное лечение;
  • внеочередное зубопротезирование.

Льготы на продукты питания или дополнительный отпуск для этой категории не предусмотрены. Однако, есть право на ежегодную помощь на оздоровление.

Льготы для чернобыльцев 4 категории

4 категория включает людей, которые долго (от 4 лет) проживали, работали или учились в зоне усиленного радиоэкологического контроля до 1993 года. Для этой категории льготы следующие:

  1. Ежегодная помощь на оздоровление.
  2. 100% компенсация на приобретение лекарств.
  3. 50% компенсация на внеочередное зубопротезирование.

Также дети, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы, имеют право на 100% компенсацию санаторно-курортного лечения и приобретения лекарств.

Ранее мы писали, что пенсионное удостоверение подтверждает статус пожилых людей и предоставляет различные социальные льготы и скидки от государства.

Также мы рассказывали, что в Украине некоторые люди могут получить статус "ребенок войны". Он дает право на льготы, такие как скидки на коммунальные услуги, упрощенное оформление отпусков и другие преимущества.

льготы помощь социальная помощь социальная защита чернобыльци
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации