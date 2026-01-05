Підтримка чорнобильців 1, 2, 3 та 4 категорії — які пільги можна отримати у 2026 році

Гроші в конверті. Фото: УНІАН

У 2026 році люди, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи, мають право на державну підтримку. Пільги, які можна отримати, залежать від категорії постраждалих, яких поділяють на чотири групи.

Про те, які пільги можуть отримати чорнобильці у 2026 році, зазначається в ст. 20, 21, 22, 24 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Пільги для чорнобильців 1 та 2 категорії

1 категорія включає громадян з інвалідністю, що пов’язана з наслідками катастрофи, таких як ліквідатори, які працювали в зоні відчуження в 1986-1990 роках, евакуйовані з небезпечних територій та ті, хто проживав у зонах радіаційного забруднення.

2 категорія включає тих, хто працював в зоні відчуження в 1986-1987 роках, а також евакуйованих з територій, де було необхідно здійснити обов’язкове відселення.

Для цих категорій передбачено такі пільги:

50% компенсація на:

Тверде паливо. Житлово-комунальні послуги. Встановлення телефону та послуги зв'язку. Харчові продукти (50% для 1 категорії, 25% для 2 категорії).

100% компенсація на:

Ліки за рецептом лікаря. Санаторно-курортне лікування. Позачергове зубопротезування.

Пільговий проїзд:

1 категорія: 100% компенсація на транспорт по Україні (1 раз на рік) та на приміський транспорт. 2 категорія: 50% компенсація на транспорт по Україні (1 раз на рік), 100% на приміський транспорт.

Також обидві категорії мають право на 14 робочих днів додаткової відпустки та щорічну допомогу на оздоровлення.

Пільги для чорнобильців у 2026 році. Фото: Скриншот/"iGov"

Які пільги мають чорнобильці 3 категорії

3 категорія включає ліквідаторів, які працювали в зоні відчуження не більше 30 днів, а також людей, які проживали або працювали у зонах радіаційного впливу та згодом переселилися. Для цієї категорії у 2026 році передбачена 100% компенсація на:

ліки;

санаторно-курортне лікування;

позачергове зубопротезування.

Пільги на харчові продукти чи додаткову відпустку для цієї категорії не передбачені. Однак, є право на щорічну допомогу на оздоровлення.

Пільги для чорнобильців 4 категорії

4 категорія включає людей, які довго (від 4 років) проживали, працювали чи навчалися в зоні посиленого радіоекологічного контролю до 1993 року. Для цієї категорії пільги такі:

Щорічна допомога на оздоровлення. 100% компенсація на придбання ліків. 50% компенсація на позачергове зубопротезування.

Також діти, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, мають право на 100% компенсацію санаторно-курортного лікування та придбання ліків.

