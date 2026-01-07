3 група інвалідності — на які пільги та виплати розраховувати українцям у 2026 році

Людина тримає гроші в руках. Фото: УНІАН

Кожен українець, якому офіційно встановлено інвалідність, має право на державну підтримку. Водночас процес оформлення пільг і виплат часто залишається непростим.

Про те, на які пільги та виплати гарантують людям з інвалідністю III групи у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Які пільги доступні громадянам з III групою інвалідності у 2026 році

На сайті Теплодарської міської ради зазначається, що люди з інвалідністю III групи можуть отримувати безоплатні ліки під час амбулаторного лікування, якщо їхня пенсія або соціальна допомога не перевищує встановлений мінімум. Також за рецептом лікаря вони мають право купувати медикаменти зі знижкою 50 %.

За медичними показаннями держава може надати путівку на санаторно-курортне лікування за бюджетні кошти. Окрім того, людям з III групою інвалідності надають технічні засоби реабілітації — безплатно або на пільгових умовах. Це можуть бути:

протези;

ортопедичне взуття;

засоби для пересування;

інше спеціальне обладнання.

З 1 жовтня до 15 травня особи з III групою інвалідності мають 50 % знижки на проїзд внутрішніми рейсами авіаційного, залізничного, річкового та автомобільного транспорту.

Крім того, їм гарантовано безоплатний проїзд у міському громадському транспорті (крім метро і таксі), а також у приміському транспорті.

Які виплати отримуватимуть люди з III групою інвалідності у 2026 році

В Пенсійному фонді України розповіли, що у 2026 році розмір пенсії залежатиме від причини інвалідності та категорії людини. Для цивільних громадян пенсія становить 50 % від пенсії за віком. Її нараховують:

з дня встановлення інвалідності — якщо людина звернулася протягом трьох місяців;

з дати подання заяви — якщо звернення було пізніше.

Пенсію виплачують на весь строк дії інвалідності. Згідно з Державним бюджетом на 2026 рік, із 1 січня підвищили прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Через це мінімальна пенсія по інвалідності збільшилась з 2 361 грн до 2 595 грн.

Військові з III групою інвалідності, отриманою під час служби або виконання обов’язків, отримуватимуть 60 % грошового забезпечення, але не менше ніж 9 478 грн. Для інших осіб з інвалідністю, пов’язаною з війною, виплата становитиме 40 % грошового забезпечення.

Громадянам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, у 2026 році пенсія по інвалідності III групи не може бути менше ніж 6 077,70 грн. Ліквідатори наслідків аварії з 1 березня 2025 року отримують щонайменше 10 491,96 грн.

