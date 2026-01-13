Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Підтримка людей з I групою інвалідності — що доступно у 2026

Підтримка людей з I групою інвалідності — що доступно у 2026

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 19:10
І група інвалідності — які виплати та пільги гарантує держава у 2026 році
Видача грошей. Фото: УНІАН

Люди з першою групою інвалідності потребують допомоги та нагляду. Вони частково або повністю залежать від інших осіб у повсякденному житті. Для підтримки громадян з відповідним статусом, держава гарантує їм спеціальні пільги та фінансову допомогу.

Про те, які пільги та виплати гарантують громадянам з I групою інвалідності у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Які пільги можуть отримати люди з інвалідністю І групи у 2026 році

Згідно з законом "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", люди з I групою інвалідності мають право на такі пільги:

  • Медичне обслуговування та ліки

Люди з мінімальною пенсією або соціальною допомогою можуть отримувати лікарські препарати за рецептом безплатно або зі знижкою 50%. Також безплатно або зі знижкою надаються:

  1. Окуляри.
  2. Протези (очні, зубні, щелепні).
  3. Слухові апарати та інша сурдотехніка.
  4. Автомобілі за медичними показаннями.
  5. Засоби пересування, включно з електроколясками.
  • Транспортні пільги у 2026 році

Люди з 1 групою інвалідності та їх супроводжуючі можуть безплатно користуватися громадським транспортом (крім таксі). З 1 жовтня до 15 травня діє 50% знижка на внутрішні поїздки (автотранспортом, залізницею, авіа- та річковим транспортом).

Громадяни, які отримали інвалідність через війну та досягли 85 років, мають право на один безплатний проїзд на рік і 50% знижку на інші подорожі в межах країни.

  • Пільги на житлово-комунальні послуги (ЖКП)

Люди з інвалідністю через війну мають 100% знижку на:

  • комунальні послуги (газ, електрика, вода) у межах встановлених норм;
  • користування житлом у межах норми (21 кв. м на людину + 10,5 кв. м на сім’ю).

Громадяни, які постраждали через аварію на ЧАЕС, користуються 50% знижкою на ЖКП. Щоб отримати пільги, потрібно подати документи в органи соціального захисту.

  • Спеціальні послуги

Громадяни з 1 групою інвалідності отримують пріоритетне підключення домашнього телефону, лікування дітей у санаторіях і на курортах, а також безплатне протезування для дітей. 

Люди з проблемами слуху забезпечуються сурдотехнікою та послугами сурдоперекладу. Батьки дітей з інвалідністю можуть отримувати виплати під час санаторного лікування за наявності медичного висновку про необхідність догляду.

Які виплати отримують люди з I групою інвалідності у 2026 році

За даними Пенсійного фонду України, розмір пенсії залежить від пенсії за віком та призначається за наявності страхового стажу (1–15 років залежно від віку, коли встановили інвалідність):

  • І група — 100% пенсії за віком;
  • II група — 90% пенсії за віком;
  • III група — 50% пенсії за віком.

До стажу враховується період від встановлення інвалідності до 60 років. Пенсія нараховується з дати встановлення інвалідності, якщо заяву подано протягом 3 місяців, а пізніше — з моменту звернення.

З 1 січня 2026 року в Україні підвищили прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність, а разом із ним зросла і мінімальна пенсія по інвалідності — з 2 361 до 2 595 грн.

Мінімальні пенсії для людей з I групою інвалідності, які постраждали від аварії на ЧАЕС, складатимуть 9 855,71 грн. Для ліквідаторів аварії з I групою сума не може бути менше ніж 100% середньої зарплати за попередній рік (з 01.03.2025 — 17 486,60 грн).

Пенсія для військових надається незалежно від страхового стажу, якщо інвалідність виникла під час служби або протягом 3 місяців після звільнення. 

Якщо інвалідність отримана через війну, І група отримує 100% грошового забезпечення (не менше 16 847 грн). В інших випадках розмір виплат становить 70% грошового забезпечення.

Раніше ми писали, що оплата комунальних послуг — одна з основних щомісячних витрат українських родин. Але деякі пенсіонери у 2026 році можуть не платити взагалі.

Також ми розповідали, що держава підтримує людей з інвалідністю пенсіями, пільгами та низкою соціальних послуг. Це не тільки гроші, а й догляд, реабілітація та оформлення опіки. Пільги доступні за наявності відповідного документа про інвалідність.

виплати пенсії інвалідність пільги особа з інвалідністю
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації