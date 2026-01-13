І група інвалідності — які виплати та пільги гарантує держава у 2026 році

Видача грошей. Фото: УНІАН

Люди з першою групою інвалідності потребують допомоги та нагляду. Вони частково або повністю залежать від інших осіб у повсякденному житті. Для підтримки громадян з відповідним статусом, держава гарантує їм спеціальні пільги та фінансову допомогу.

Про те, які пільги та виплати гарантують громадянам з I групою інвалідності у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Які пільги можуть отримати люди з інвалідністю І групи у 2026 році

Згідно з законом "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", люди з I групою інвалідності мають право на такі пільги:

Медичне обслуговування та ліки

Люди з мінімальною пенсією або соціальною допомогою можуть отримувати лікарські препарати за рецептом безплатно або зі знижкою 50%. Також безплатно або зі знижкою надаються:

Окуляри. Протези (очні, зубні, щелепні). Слухові апарати та інша сурдотехніка. Автомобілі за медичними показаннями. Засоби пересування, включно з електроколясками.

Транспортні пільги у 2026 році

Люди з 1 групою інвалідності та їх супроводжуючі можуть безплатно користуватися громадським транспортом (крім таксі). З 1 жовтня до 15 травня діє 50% знижка на внутрішні поїздки (автотранспортом, залізницею, авіа- та річковим транспортом).

Громадяни, які отримали інвалідність через війну та досягли 85 років, мають право на один безплатний проїзд на рік і 50% знижку на інші подорожі в межах країни.

Пільги на житлово-комунальні послуги (ЖКП)

Люди з інвалідністю через війну мають 100% знижку на:

комунальні послуги (газ, електрика, вода) у межах встановлених норм;

користування житлом у межах норми (21 кв. м на людину + 10,5 кв. м на сім’ю).

Громадяни, які постраждали через аварію на ЧАЕС, користуються 50% знижкою на ЖКП. Щоб отримати пільги, потрібно подати документи в органи соціального захисту.

Спеціальні послуги

Громадяни з 1 групою інвалідності отримують пріоритетне підключення домашнього телефону, лікування дітей у санаторіях і на курортах, а також безплатне протезування для дітей.

Люди з проблемами слуху забезпечуються сурдотехнікою та послугами сурдоперекладу. Батьки дітей з інвалідністю можуть отримувати виплати під час санаторного лікування за наявності медичного висновку про необхідність догляду.

Які виплати отримують люди з I групою інвалідності у 2026 році

За даними Пенсійного фонду України, розмір пенсії залежить від пенсії за віком та призначається за наявності страхового стажу (1–15 років залежно від віку, коли встановили інвалідність):

І група — 100% пенсії за віком;

II група — 90% пенсії за віком;

III група — 50% пенсії за віком.

До стажу враховується період від встановлення інвалідності до 60 років. Пенсія нараховується з дати встановлення інвалідності, якщо заяву подано протягом 3 місяців, а пізніше — з моменту звернення.

З 1 січня 2026 року в Україні підвищили прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність, а разом із ним зросла і мінімальна пенсія по інвалідності — з 2 361 до 2 595 грн.

Мінімальні пенсії для людей з I групою інвалідності, які постраждали від аварії на ЧАЕС, складатимуть 9 855,71 грн. Для ліквідаторів аварії з I групою сума не може бути менше ніж 100% середньої зарплати за попередній рік (з 01.03.2025 — 17 486,60 грн).

Пенсія для військових надається незалежно від страхового стажу, якщо інвалідність виникла під час служби або протягом 3 місяців після звільнення.

Якщо інвалідність отримана через війну, І група отримує 100% грошового забезпечення (не менше 16 847 грн). В інших випадках розмір виплат становить 70% грошового забезпечення.

