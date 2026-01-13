І група інвалідності — які виплати та пільги гарантує держава у 2026 році

Підтримка людей з I групою інвалідності — що доступно у 2026
Люди з першою групою інвалідності потребують допомоги та нагляду. Вони частково або повністю залежать від інших осіб у повсякденному житті. Для підтримки громадян з відповідним статусом, держава гарантує їм спеціальні пільги та фінансову допомогу.
Про те, які пільги та виплати гарантують громадянам з I групою інвалідності у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.
Які пільги можуть отримати люди з інвалідністю І групи у 2026 році
Згідно з законом "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", люди з I групою інвалідності мають право на такі пільги:
- Медичне обслуговування та ліки
Люди з мінімальною пенсією або соціальною допомогою можуть отримувати лікарські препарати за рецептом безплатно або зі знижкою 50%. Також безплатно або зі знижкою надаються:
- Окуляри.
- Протези (очні, зубні, щелепні).
- Слухові апарати та інша сурдотехніка.
- Автомобілі за медичними показаннями.
- Засоби пересування, включно з електроколясками.
- Транспортні пільги у 2026 році
Люди з 1 групою інвалідності та їх супроводжуючі можуть безплатно користуватися громадським транспортом (крім таксі). З 1 жовтня до 15 травня діє 50% знижка на внутрішні поїздки (автотранспортом, залізницею, авіа- та річковим транспортом).
Громадяни, які отримали інвалідність через війну та досягли 85 років, мають право на один безплатний проїзд на рік і 50% знижку на інші подорожі в межах країни.
- Пільги на житлово-комунальні послуги (ЖКП)
Люди з інвалідністю через війну мають 100% знижку на:
- комунальні послуги (газ, електрика, вода) у межах встановлених норм;
- користування житлом у межах норми (21 кв. м на людину + 10,5 кв. м на сім’ю).
Громадяни, які постраждали через аварію на ЧАЕС, користуються 50% знижкою на ЖКП. Щоб отримати пільги, потрібно подати документи в органи соціального захисту.
- Спеціальні послуги
Громадяни з 1 групою інвалідності отримують пріоритетне підключення домашнього телефону, лікування дітей у санаторіях і на курортах, а також безплатне протезування для дітей.
Люди з проблемами слуху забезпечуються сурдотехнікою та послугами сурдоперекладу. Батьки дітей з інвалідністю можуть отримувати виплати під час санаторного лікування за наявності медичного висновку про необхідність догляду.
Які виплати отримують люди з I групою інвалідності у 2026 році
За даними Пенсійного фонду України, розмір пенсії залежить від пенсії за віком та призначається за наявності страхового стажу (1–15 років залежно від віку, коли встановили інвалідність):
- І група — 100% пенсії за віком;
- II група — 90% пенсії за віком;
- III група — 50% пенсії за віком.
До стажу враховується період від встановлення інвалідності до 60 років. Пенсія нараховується з дати встановлення інвалідності, якщо заяву подано протягом 3 місяців, а пізніше — з моменту звернення.
З 1 січня 2026 року в Україні підвищили прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність, а разом із ним зросла і мінімальна пенсія по інвалідності — з 2 361 до 2 595 грн.
Мінімальні пенсії для людей з I групою інвалідності, які постраждали від аварії на ЧАЕС, складатимуть 9 855,71 грн. Для ліквідаторів аварії з I групою сума не може бути менше ніж 100% середньої зарплати за попередній рік (з 01.03.2025 — 17 486,60 грн).
Пенсія для військових надається незалежно від страхового стажу, якщо інвалідність виникла під час служби або протягом 3 місяців після звільнення.
Якщо інвалідність отримана через війну, І група отримує 100% грошового забезпечення (не менше 16 847 грн). В інших випадках розмір виплат становить 70% грошового забезпечення.
Раніше ми писали, що оплата комунальних послуг — одна з основних щомісячних витрат українських родин. Але деякі пенсіонери у 2026 році можуть не платити взагалі.
Також ми розповідали, що держава підтримує людей з інвалідністю пенсіями, пільгами та низкою соціальних послуг. Це не тільки гроші, а й догляд, реабілітація та оформлення опіки. Пільги доступні за наявності відповідного документа про інвалідність.
Читайте Новини.LIVE!