II група інвалідності — на які виплати та пільги розраховувати у 2026 році

Держава продовжує підтримувати людей з інвалідністю, надаючи пенсії, грошову допомогу, пільги та інші соціальні переваги. Йдеться не лише про виплати, а й про реабілітацію, догляд, оформлення опіки чи піклування. Скористатися пільгами можна за наявності документа, що підтверджує статус людини з інвалідністю.

Про те, на які виплати та пільги розраховувати громадянам з II групою інвалідності у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Від чого залежить розмір пенсії по інвалідності II групи

На сайті Пенсійного фонду України зазначається, що виплати по інвалідності призначають людям, які частково або повністю втратили працездатність через хворобу чи травму. Для цивільних осіб обов’язковою є наявність страхового стажу — від 1 до 15 років, залежно від віку на момент встановлення інвалідності.

Розмір пенсії залежить від групи інвалідності:

I група — 100% пенсії за віком;

II група — 90% пенсії за віком;

III група — 50% пенсії за віком.

Пенсію нараховують з дня встановлення інвалідності, якщо людина звернулася протягом трьох місяців. Якщо пізніше — з дня подання заяви. Виплати здійснюються протягом усього строку, на який встановлено інвалідність.

Мінімальні виплати для постраждалих від Чорнобильської катастрофи та військових

У 2026 році мінімальна пенсія для осіб з інвалідністю II групи, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, не може бути менше ніж 7 884,57 грн.

Для ліквідаторів аварії на ЧАЕС пенсія не може бути меншою за 80% середньої зарплати за попередній рік — з 1 березня 2025 року це 13 989,28 грн.

Військовим пенсію по інвалідності призначають незалежно від страхового стажу, якщо інвалідність настала під час служби або не пізніше ніж через три місяці після звільнення. Розмір виплат залежить від причини інвалідності:

для осіб з інвалідністю внаслідок бойових дій (II група) — 80% грошового забезпечення, але не менше 13 822 грн;

для інших військових — 60% грошового забезпечення.

Яку допомогу отримують люди з інвалідністю II групи

Згідно з законом "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", люди, яким було встановлено II групу інвалідності, мають право на такі пільги:

Житло та комунальні послуги

Такі громадяни мають переважне право на отримання житла, особливо якщо інвалідність пов’язана з роботою або військовою службою. Окремих знижок на оплату комунальних послуг немає, але можна оформити житлову субсидію — її перепризначають автоматично.

Права на роботі

Людей з інвалідністю II групи приймають на роботу без випробувального терміну. Вони можуть звільнитися у будь-який момент за власним бажанням, працювати за індивідуальним графіком або неповний день. Також їм надають відпустку у зручний час і більшої тривалості.

Медичні пільги

Під час амбулаторного лікування ліки можна купувати зі знижкою 50%. Для осіб з інвалідністю внаслідок війни медикаменти надаються безплатно.

Транспортні пільги

Люди з інвалідністю II групи мають право на безплатний проїзд у міському транспорті та позачергове обслуговування. З 1 жовтня до 15 травня діє 50% знижка на міжміський, залізничний, повітряний і річковий транспорт.

Освітні пільги

Студенти з інвалідністю II групи отримують соціальну стипендію та іншу матеріальну допомогу. Вступ до вишів для них відбувається в межах спеціальних квот.

Раніше ми писали, що у 2026 році громадяни, які зазнали шкоди внаслідок аварії на ЧАЕС, можуть розраховувати на допомогу від держави. Обсяг пільг визначається статусом постраждалого — всього передбачено чотири категорії.

Також ми розповідали, що усі українці з офіційно підтвердженою інвалідністю мають право на соціальну підтримку. Проте оформлення виплат і пільг часто супроводжується складною та тривалою процедурою.