II группа инвалидности — на какие выплаты и льготы рассчитывать в 2026 году

Человек достает деньги из кошелька. Фото: УНИАН

Государство продолжает поддерживать людей с инвалидностью, предоставляя пенсии, денежную помощь, льготы и другие социальные преимущества. Речь идет не только о выплатах, но и о реабилитации, уходе, оформлении опеки или попечительства. Воспользоваться льготами можно при наличии документа, подтверждающего статус человека с инвалидностью.

О том, на какие выплаты и льготы рассчитывать гражданам со II группой инвалидности в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

От чего зависит размер пенсии по инвалидности II группы

На сайте Пенсионного фонда Украины отмечается, что выплаты по инвалидности назначают людям, которые частично или полностью утратили трудоспособность из-за болезни или травмы. Для гражданских лиц обязательным является наличие страхового стажа — от 1 до 15 лет, в зависимости от возраста на момент установления инвалидности.

Реклама

Размер пенсии зависит от группы инвалидности:

I группа — 100% пенсии по возрасту;

II группа — 90% пенсии по возрасту;

III группа — 50% пенсии по возрасту.

Пенсию начисляют со дня установления инвалидности, если человек обратился в течение трех месяцев. Если позже — со дня подачи заявления. Выплаты осуществляются в течение всего срока, на который установлена инвалидность.

Реклама

Минимальные выплаты для пострадавших от Чернобыльской катастрофы и военных

В 2026 году минимальная пенсия для лиц с инвалидностью II группы, инвалидность которых связана с Чернобыльской катастрофой, не может быть меньше 7 884,57 грн.

Для ликвидаторов аварии на ЧАЭС пенсия не может быть меньше 80% средней зарплаты за предыдущий год — с 1 марта 2025 года это 13 989,28 грн.

Реклама

Военным пенсию по инвалидности назначают независимо от страхового стажа, если инвалидность наступила во время службы или не позднее чем через три месяца после увольнения. Размер выплат зависит от причины инвалидности:

для лиц с инвалидностью вследствие боевых действий (II группа) — 80% денежного обеспечения, но не менее 13 822 грн;

для других военных — 60% денежного обеспечения.

Какую помощь получают люди с инвалидностью II группы

Согласно закону "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине", люди, которым была установлена II группа инвалидности, имеют право на такие льготы:

Реклама

Жилье и коммунальные услуги

Такие граждане имеют преимущественное право на получение жилья, особенно если инвалидность связана с работой или военной службой. Отдельных скидок на оплату коммунальных услуг нет, но можно оформить жилищную субсидию - ее переназначают автоматически.

Права на работе

Людей с инвалидностью II группы принимают на работу без испытательного срока. Они могут уволиться в любой момент по собственному желанию, работать по индивидуальному графику или неполный день. Также им предоставляют отпуск в удобное время и большей продолжительности.

Реклама

Медицинские льготы

Во время амбулаторного лечения лекарства можно покупать со скидкой 50%. Для лиц с инвалидностью вследствие войны медикаменты предоставляются бесплатно.

Транспортные льготы

Люди с инвалидностью II группы имеют право на бесплатный проезд в городском транспорте и внеочередное обслуживание. С 1 октября по 15 мая действует 50% скидка на междугородний, железнодорожный, воздушный и речной транспорт.

Реклама

Образовательные льготы

Студенты с инвалидностью II группы получают социальную стипендию и другую материальную помощь. Поступление в вузы для них происходит в пределах специальных квот.

Ранее мы писали, что в 2026 году граждане, которые понесли ущерб в результате аварии на ЧАЭС, могут рассчитывать на помощь от государства. Объем льгот определяется статусом пострадавшего — всего предусмотрено четыре категории.

Также мы рассказывали, что все украинцы с официально подтвержденной инвалидностью имеют право на социальную поддержку. Однако оформление выплат и льгот часто сопровождается сложной и длительной процедурой.