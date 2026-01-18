Работа и пенсия — можно ли совмещать и как это влияет на размер выплат в 2026

Пожилой мужчина в отделении ПФУ. Фото: УНИАН

Вопрос работы на пенсии остается актуальным для многих украинцев пожилого возраста. Людей интересует, можно ли официально работать после выхода на пенсию и не уменьшится ли из-за этого размер выплат.

О том, могут ли украинцы одновременно получать пенсию и зарплату в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Можно ли продолжать работать после назначения пенсии

В Гоструда объяснили, что достижение пенсионного возраста не лишает человека права на работу. Пенсионеры могут официально трудоустраиваться, получать заработную плату и одновременно пенсию. Уволить такого работника можно только на общих основаниях, предусмотренных законодательством. Речь идет о:

сокращении штата;

ликвидации предприятия;

систематических нарушениях трудовой дисциплины в соответствии с КЗоТ Украины.

Даже во время военного положения эти трудовые гарантии сохраняются.

Уменьшают ли размер пенсии из-за работы

Факт трудоустройства не влияет на размер пенсии. Никаких удержаний или уменьшений пенсионных выплат из-за работы не предусмотрено. Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" гарантирует, что назначение и выплата пенсии не зависят от того, работает ли пенсионер.

После оформления пенсии человек может продолжать работать, даже на той же должности. Исключение касается только лиц, получающих пенсию за выслугу лет — им разрешено работать только на должностях, не дающих права на такой вид пенсии.

В то же время пенсионеры обязаны информировать Пенсионный фонд Украины о начале работы или увольнении. Это важно, ведь некоторые доплаты предоставляются только неработающим пенсионерам, например тем, кто содержит несовершеннолетних детей.

Когда пенсию работающего человека могут повысить

Пенсионерам, которые продолжают работать, каждые два года проводят перерасчет пенсии. Во время него учитывают заработную плату, полученную после выхода на пенсию, а также страховой стаж, приобретенный в этот период. Это позволяет увеличить пенсионные выплаты в соответствии с реальным трудовым вкладом человека.

