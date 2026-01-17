Видео
Главная Экономика Более 1000 грн доплаты на пенсии — кто может получить в 2026

Более 1000 грн доплаты на пенсии — кто может получить в 2026

Ua ru
Дата публикации 17 января 2026 07:00
Плюс 1038 грн ежемесячно — кто из пенсионеров может получить доплату в 2026
Человек достает деньги из кошелька. Фото: УНИАН

Пожилые люди часто интересуются о дополнительных выплатах к пенсии. Одной из таких выплат является пособие на уход. Однако, чтобы получать дополнительные деньги, нужно соответствовать нескольким требованиям.

О том, кому и какую сумму доплачивают на уход в 2026 году, отмечается в законе "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью".

Читайте также:

Кто имеет право на надбавку

Доплата на уход предусмотрена Законом Украины №1727-IV. Она не назначается автоматически всем пенсионерам. Получить ее могут только те, кто соответствует четким требованиям закона. Сам по себе возраст не является основанием для начисления денег.

Право на доплату имеют пенсионеры, которые одновременно соответствуют таким критериям:

  • достигли 80 лет и более;
  • получают пенсию по возрасту;
  • проживают сами, без других лиц;
  • имеют медицинское заключение врачебно-консультативной комиссии;
  • по состоянию здоровья нуждаются в постоянном постороннем уходе.

Если хотя бы одно из этих условий не выполнено, доплату не назначат.

Как получить дополнительные деньги в 2026 году

Для получения помощи нужно лично обратиться в Пенсионный фонд и подать заявление. Вместе с ним необходимо предоставить:

  • идентификационный код;
  • паспорт гражданина Украины;
  • справку о потребности в постоянном уходе;
  • справку из Пенсионного фонда о том, что другие выплаты на уход не получаются.

Сколько платят в 2026 году

Размер пособия составляет 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2025 году прожиточный минимум составлял 2 361 грн, поэтому ежемесячная доплата равнялась 944,40 грн.

С 1 января 2026 года прожиточный минимум повысили до 2 595 грн. Соответственно, доплата на уход для одиноких пенсионеров в возрасте от 80 лет увеличилась до 1 038 гривен в месяц.

Ранее мы писали, что даже получая пенсию, льготы или помощь от государства, пожилые люди должны соблюдать законы. Если нарушать правила, можно получить штраф или уменьшится размер пенсии.

Также мы рассказывали, что пенсии в Украине растут не только из-за ежегодной индексации. После достижения определенного возраста их размер также постепенно увеличивается.

выплаты пенсии деньги пенсионеры Пенсионный Фонд надбавки
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
