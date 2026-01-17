Плюс 1038 грн щомісяця — хто з пенсіонерів може отримати доплату у 2026

Людина дістає гроші з гаманця. Фото: УНІАН

Люди похилого віку часто цікавляться про додаткові виплати до пенсії. Однією з таких виплат є допомога на догляд. Однак, щоб отримувати додаткові гроші, потрібно відповідати кільком вимогам.

Про те, кому та яку суму доплачують на догляд у 2026 році, зазначається у законі "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю".

Хто має право на надбавку

Доплата на догляд передбачена Законом України №1727-IV. Вона не призначається автоматично всім пенсіонерам. Отримати її можуть лише ті, хто відповідає чітким вимогам закону. Сам по собі вік не є підставою для нарахування грошей.

Право на доплату мають пенсіонери, які одночасно відповідають таким критеріям:

досягли 80 років і більше;

отримують пенсію за віком;

проживають самі, без інших осіб;

мають медичний висновок лікарсько-консультативної комісії;

за станом здоров’я потребують постійного стороннього догляду.

Якщо хоча б одна з цих умов не виконана, доплату не призначать.

Як отримати додаткові гроші у 2026 році

Для отримання допомоги потрібно особисто звернутися до Пенсійного фонду та подати заяву. Разом із нею необхідно надати:

ідентифікаційний код;

паспорт громадянина України;

довідку про потребу в постійному догляді;

довідку з Пенсійного фонду про те, що інші виплати на догляд не отримуються.

Скільки платять у 2026 році

Розмір допомоги становить 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2025 році прожитковий мінімум складав 2 361 грн, тому щомісячна доплата дорівнювала 944,40 грн.

З 1 січня 2026 року прожитковий мінімум підвищили до 2 595 грн. Відповідно, доплата на догляд для одиноких пенсіонерів віком від 80 років збільшилась до 1 038 гривень на місяць.

