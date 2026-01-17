Відео
Головна Економіка Понад 1000 грн доплати на пенсії — хто може отримати у 2026

Понад 1000 грн доплати на пенсії — хто може отримати у 2026

Ua ru
Дата публікації: 17 січня 2026 07:00
Плюс 1038 грн щомісяця — хто з пенсіонерів може отримати доплату у 2026
Людина дістає гроші з гаманця. Фото: УНІАН

Люди похилого віку часто цікавляться про додаткові виплати до пенсії. Однією з таких виплат є допомога на догляд. Однак, щоб отримувати додаткові гроші, потрібно відповідати кільком вимогам.

Про те, кому та яку суму доплачують на догляд у 2026 році, зазначається у законі "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю".

Читайте також:

Хто має право на надбавку

Доплата на догляд передбачена Законом України №1727-IV. Вона не призначається автоматично всім пенсіонерам. Отримати її можуть лише ті, хто відповідає чітким вимогам закону. Сам по собі вік не є підставою для нарахування грошей.

Право на доплату мають пенсіонери, які одночасно відповідають таким критеріям:

  • досягли 80 років і більше;
  • отримують пенсію за віком;
  • проживають самі, без інших осіб;
  • мають медичний висновок лікарсько-консультативної комісії;
  • за станом здоров’я потребують постійного стороннього догляду.

Якщо хоча б одна з цих умов не виконана, доплату не призначать.

Як отримати додаткові гроші у 2026 році

Для отримання допомоги потрібно особисто звернутися до Пенсійного фонду та подати заяву. Разом із нею необхідно надати:

  • ідентифікаційний код;
  • паспорт громадянина України;
  • довідку про потребу в постійному догляді;
  • довідку з Пенсійного фонду про те, що інші виплати на догляд не отримуються.

Скільки платять у 2026 році

Розмір допомоги становить 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2025 році прожитковий мінімум складав 2 361 грн, тому щомісячна доплата дорівнювала 944,40 грн.

З 1 січня 2026 року прожитковий мінімум підвищили до 2 595 грн. Відповідно, доплата на догляд для одиноких пенсіонерів віком від 80 років збільшилась до 1 038 гривень на місяць.

Раніше ми писали, що навіть отримуючи пенсію, пільги чи допомогу від держави, люди похилого віку мають дотримуватися законів. Якщо порушувати правила, можна отримати штраф або зменшиться розмір пенсії.

Також ми розповідали, що пенсії в Україні зростають не лише через щорічну індексацію. Після досягнення визначеного віку їх розмір також поступово збільшується.

виплати пенсії гроші пенсіонери Пенсійний Фонд надбавки
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
