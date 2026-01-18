Робота і пенсія — чи можна поєднувати та як це впливає на розмір виплат у 2026

Чоловік похилого віку у відділені ПФУ. Фото: УНІАН

Питання роботи на пенсії залишається актуальним для багатьох українців похилого віку. Людей цікавить, чи можна офіційно працювати після виходу на пенсію та чи не зменшиться через це розмір виплат.

Про те, чи можуть українці одночасно отримувати пенсію і зарплату у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Чи можна продовжувати працювати після призначення пенсії

У Держпраці пояснили, що досягнення пенсійного віку не позбавляє людину права на роботу. Пенсіонери можуть офіційно працевлаштовуватися, отримувати заробітну плату і водночас пенсію. Звільнити такого працівника можна лише на загальних підставах, передбачених законодавством. Йдеться про:

скорочення штату;

ліквідацію підприємства;

систематичні порушення трудової дисципліни відповідно до КЗпП України.

Навіть під час воєнного стану ці трудові гарантії зберігаються.

Чи зменшують розмір пенсії через роботу

Факт працевлаштування не впливає на розмір пенсії. Жодних утримань або зменшень пенсійних виплат через роботу не передбачено. Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" гарантує, що призначення та виплата пенсії не залежать від того, чи працює пенсіонер.

Після оформлення пенсії людина може продовжувати працювати, навіть на тій самій посаді. Виняток стосується лише осіб, які отримують пенсію за вислугу років — їм дозволено працювати лише на посадах, що не дають права на такий вид пенсії.

Водночас пенсіонери зобов’язані інформувати Пенсійний фонд України про початок роботи або звільнення. Це важливо, адже деякі доплати надаються лише непрацюючим пенсіонерам, наприклад тим, хто утримує неповнолітніх дітей.

Коли пенсію працюючої людини можуть підвищити

Пенсіонерам, які продовжують працювати, кожні два роки проводять перерахунок пенсії. Під час нього враховують заробітну плату, отриману після виходу на пенсію, а також страховий стаж, набутий у цей період. Це дає змогу збільшити пенсійні виплати відповідно до реального трудового внеску людини.

