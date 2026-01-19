Мінімальна пенсія для українців 65+ — якою має бути сума у 2026 році

Жінка похилого віку отримує гроші. Фото: УНІАН

В Україні для людей, яким виповнилося 65 років, діє підвищений мінімальний рівень пенсії. Держава забезпечує, щоб виплати для цієї вікової категорії не були нижчими за встановлений рівень.

Про те, на яку доплату можуть розраховувати українці 65+ у 2026 році, зазначається у частині 2 статті 28 закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Хто має право на доплату до пенсії після 65 років

Згідно із законом, мінімальна пенсія за віком для громадян від 65 років становить 40% мінімальної заробітної плати, визначеної в державному бюджеті на відповідний рік. При цьому розмір виплати не може бути меншим за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність.

На підвищення пенсії можуть розраховувати непрацюючі пенсіонери, які відповідають таким умовам:

досягли 65-річного віку;

загальна сума пенсії з усіма доплатами не перевищує 40% мінімальної зарплати;

мають необхідний страховий стаж: не менше 35 років для чоловіків і 30 років для жінок;

отримують пенсію за віком, по інвалідності, за вислугу років або у зв’язку з втратою годувальника (за Законом №1058).

Пенсіонери, які продовжують працювати або зареєстровані як підприємці, зможуть отримати підвищення з урахуванням нового розміру мінімальної зарплати лише після звільнення з роботи або припинення підприємницької діяльності.

На яку мінімальну пенсію можуть розраховувати українці 65+ у 2026 році

З 1 січня 2026 року мінімальна пенсія для осіб віком 65+ становить 3 458,80 грн, що дорівнює 40% мінімальної зарплати у 8 647 грн. Перерахунок пенсій для громадян, які досягли 65 років, проводиться автоматично. Звертатися до Пенсійного фонду особисто не потрібно.

