Сколько нужно зарабатывать, чтобы считаться средним классом в Польше в 2026 году

Купюры номиналом "100 злотых". Фото: Pexels

Понятие "средний класс" часто используют экономисты и социологи, но четких и одинаковых критериев для всех стран не существует. В целом к среднему классу относят людей, которые зарабатывают больше, чем нужно для базового выживания, и могут позволить себе не только обязательные расходы.

О том, кто считается средним классом в Польше и сколько нужно зарабатывать в 2026 году, чтобы относится к этой категории населения, журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн рассказала финансовый эксперт из Польши Марта Каминская.

Реклама

Читайте также:

Как определяют средний класс

Чаще всего принадлежность к среднему классу определяют по уровню доходов домохозяйства. По международной практике, это доходы в пределах от примерно от 75% до 150-200% от медианного уровня после уплаты налогов.

Однако важен не только размер зарплаты. К среднему классу также часто причисляют людей, имеющих:

стабильную работу;

финансовые сбережения;

доступ к качественной медицине и образованию;

возможностью качественно проводить досуг.

Именно совокупность этих факторов формирует соответствующий социальный статус.

Кто принадлежит к среднему классу в Польше

По словам Каминской, в Польше критерии среднего класса также базируются на медианном доходе. По данным на 2025 год, медианная зарплата в стране составляет около 7 000 злотых в месяц до налогообложения, что примерно равно 84 800 грн.

Эксперт отмечает, что нижняя граница доходов среднего класса начинается примерно с 4 700-5 250 злотых (56-63 тыс. грн) в месяц и может достигать около 12 000 злотых (более 145 тыс. грн). По таким показателям более половины населения Польши формально относится к среднему классу.

"Однако эти номинальные цифры не учитывают различные расходы на жизнь в больших и малых городах Польши, где стоимость аренды жилья, питания и коммунальных услуг может значительно отличаться", — отмечает финансистка.

Поэтому даже при относительно высоких доходах значительная часть средств может уходить на ежедневные нужды.

Ранее мы писали, что с 1 января 2026 года в Украине изменили размер минимальной зарплаты. Она определяет не только уровень дохода работников, но и размеры налогов, ЕСВ, штрафов за нарушение трудовых норм и допустимые доходы для ФЛП.

Также мы рассказывали, что по состоянию на начало 2026 года многие украинцы живут в Польше, но не все задумываются над риском депортации. Важно понимать, могут ли иностранца принудительно вернуть на родину из-за долгов, просроченных кредитов или неуплаченных штрафов.