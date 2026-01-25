Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Средний класс в Польше — какой доход нужно иметь в 2026 году

Средний класс в Польше — какой доход нужно иметь в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 17:12
Сколько нужно зарабатывать, чтобы считаться средним классом в Польше в 2026 году
Купюры номиналом "100 злотых". Фото: Pexels

Понятие "средний класс" часто используют экономисты и социологи, но четких и одинаковых критериев для всех стран не существует. В целом к среднему классу относят людей, которые зарабатывают больше, чем нужно для базового выживания, и могут позволить себе не только обязательные расходы.

О том, кто считается средним классом в Польше и сколько нужно зарабатывать в 2026 году, чтобы относится к этой категории населения, журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн рассказала финансовый эксперт из Польши Марта Каминская.

Реклама
Читайте также:

Как определяют средний класс

Чаще всего принадлежность к среднему классу определяют по уровню доходов домохозяйства. По международной практике, это доходы в пределах от примерно от 75% до 150-200% от медианного уровня после уплаты налогов.

Однако важен не только размер зарплаты. К среднему классу также часто причисляют людей, имеющих:

  • стабильную работу;
  • финансовые сбережения;
  • доступ к качественной медицине и образованию;
  • возможностью качественно проводить досуг.

Именно совокупность этих факторов формирует соответствующий социальный статус.

Кто принадлежит к среднему классу в Польше

По словам Каминской, в Польше критерии среднего класса также базируются на медианном доходе. По данным на 2025 год, медианная зарплата в стране составляет около 7 000 злотых в месяц до налогообложения, что примерно равно 84 800 грн.

Эксперт отмечает, что нижняя граница доходов среднего класса начинается примерно с 4 700-5 250 злотых (56-63 тыс. грн) в месяц и может достигать около 12 000 злотых (более 145 тыс. грн). По таким показателям более половины населения Польши формально относится к среднему классу.

"Однако эти номинальные цифры не учитывают различные расходы на жизнь в больших и малых городах Польши, где стоимость аренды жилья, питания и коммунальных услуг может значительно отличаться", — отмечает финансистка.

Поэтому даже при относительно высоких доходах значительная часть средств может уходить на ежедневные нужды.

Ранее мы писали, что с 1 января 2026 года в Украине изменили размер минимальной зарплаты. Она определяет не только уровень дохода работников, но и размеры налогов, ЕСВ, штрафов за нарушение трудовых норм и допустимые доходы для ФЛП.

Также мы рассказывали, что по состоянию на начало 2026 года многие украинцы живут в Польше, но не все задумываются над риском депортации. Важно понимать, могут ли иностранца принудительно вернуть на родину из-за долгов, просроченных кредитов или неуплаченных штрафов.

Польша деньги доходы финансы украинцы в Польше
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации