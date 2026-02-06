Заборонені фінансові операції — чому гроші можуть стати причиною ув'язнення

Підступні операції з грошима — як валюта може призвести до в'язниці
Більшість українців не замислюються над тяжкістю конкретних фінансових операцій. Якщо за несплату податків чи прийом платежів на банківську карту замість підприємницького рахунку загрожують штрафи, то деякі неправомірні дії з валютою тягнуть кримінальну відповідальність.
Що буде за фальсифікацію валюти
Умисне підроблення купюр будь-якого номіналу тягне суворе покарання, згідно зі статтею 199 ККУ. За свідоме виготовлення, зберігання, купівлю, перевезення, пересилання чи збут фальшивої валюти загрожує ув'язнення на строк від 3 до 7 років. Повторна дія передбачає позбавлення волі на 5-10 років із конфіскацією майна.
За виготовлення підробки в особливо великому розмірі (понад 605 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) термін ув'язнення збільшиться до 8-12 років.
Чим загрожує відмивання доходів
Шахраї можуть використовувати фінансові операції для відмивання доходів, тобто легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. До ознак незаконних дій відносять:
- фальсифікацію офіційних документів;
- фіктивні угоди з клієнтами або контрагентами;
- внесення коштів на банківські рахунки юридичних і фізичних осіб в офшорних зонах;
- нетипові перекази у великих розмірах.
Відповідальність за відмивання доходів передбачена у статті 209 Кримінального кодексу. Покарання — позбавленням волі на строк від 3 до 6 років із конфіскацією майна.
Якщо людина легалізувала кошти у великому розмірі (від 6 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) або здійснила повторне порушення, їй загрожує ув'язнення на 5-8 років. Плюс буде заборона здійснювати певну діяльність чи займати конкретні посади.
Використання бюджетних коштів
Ще один спосіб сісти у в'язницю через фінансові операції — здійснити нецільове використання бюджетних коштів. Службових осіб можуть позбавити волі на 3 роки за статтею 210 ККУ. Якщо у справі фігурує сума в особливо великому розмірі (від 3 000 НМДГ), термін ув'язнення буде становити 2-6 років.
