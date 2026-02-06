Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Підступні операції з грошима — як валюта може призвести до в'язниці

Підступні операції з грошима — як валюта може призвести до в'язниці

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 13:52
Заборонені фінансові операції — чому гроші можуть стати причиною ув'язнення
Пачка гривневих купюр. Фото: НБУ

Більшість українців не замислюються над тяжкістю конкретних фінансових операцій. Якщо за несплату податків чи прийом платежів на банківську карту замість підприємницького рахунку загрожують штрафи, то деякі неправомірні дії з валютою тягнуть кримінальну відповідальність.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Кримінальний кодекс України.

Реклама
Читайте також:

Що буде за фальсифікацію валюти

Умисне підроблення купюр будь-якого номіналу тягне суворе покарання, згідно зі статтею 199 ККУ. За свідоме виготовлення, зберігання, купівлю, перевезення, пересилання чи збут фальшивої валюти загрожує ув'язнення на строк від 3 до 7 років. Повторна дія передбачає позбавлення волі на 5-10 років із конфіскацією майна.

За виготовлення підробки в особливо великому розмірі (понад 605 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) термін ув'язнення збільшиться до 8-12 років.

Чим загрожує відмивання доходів

Шахраї можуть використовувати фінансові операції для відмивання доходів, тобто легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. До ознак незаконних дій відносять:

  • фальсифікацію офіційних документів;
  • фіктивні угоди з клієнтами або контрагентами;
  • внесення коштів на банківські рахунки юридичних і фізичних осіб в офшорних зонах;
  • нетипові перекази у великих розмірах.

Відповідальність за відмивання доходів передбачена у статті 209 Кримінального кодексу. Покарання — позбавленням волі на строк від 3 до 6 років із конфіскацією майна.

Якщо людина легалізувала кошти у великому розмірі (від 6 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) або здійснила повторне порушення, їй загрожує ув'язнення на 5-8 років. Плюс буде заборона здійснювати певну діяльність чи займати конкретні посади.

Використання бюджетних коштів

Ще один спосіб сісти у в'язницю через фінансові операції — здійснити нецільове використання бюджетних коштів. Службових осіб можуть позбавити волі на 3 роки за статтею 210 ККУ. Якщо у справі фігурує сума в особливо великому розмірі (від 3 000 НМДГ), термін ув'язнення буде становити 2-6 років.

Нагадаємо, у 2026 році заощадження до 10 000 грн варто тримати у місцях із максимально швидким доступом. Депозити з такою сумою майже не дають ефекту, головне — зберегти купівельну спроможність.

Також ми писали, що українці ризикують втратити валюту, купуючи долари на чорному ринку. Фінансові операції з приватними особами не гарантують безпеку та легальність, тому їх варто уникати.

в'язниця гроші валюта фінанси покарання
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації