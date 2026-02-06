Заборонені фінансові операції — чому гроші можуть стати причиною ув'язнення

Пачка гривневих купюр. Фото: НБУ

Більшість українців не замислюються над тяжкістю конкретних фінансових операцій. Якщо за несплату податків чи прийом платежів на банківську карту замість підприємницького рахунку загрожують штрафи, то деякі неправомірні дії з валютою тягнуть кримінальну відповідальність.

Що буде за фальсифікацію валюти

Умисне підроблення купюр будь-якого номіналу тягне суворе покарання, згідно зі статтею 199 ККУ. За свідоме виготовлення, зберігання, купівлю, перевезення, пересилання чи збут фальшивої валюти загрожує ув'язнення на строк від 3 до 7 років. Повторна дія передбачає позбавлення волі на 5-10 років із конфіскацією майна.

За виготовлення підробки в особливо великому розмірі (понад 605 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) термін ув'язнення збільшиться до 8-12 років.

Чим загрожує відмивання доходів

Шахраї можуть використовувати фінансові операції для відмивання доходів, тобто легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. До ознак незаконних дій відносять:

фальсифікацію офіційних документів;

фіктивні угоди з клієнтами або контрагентами;

внесення коштів на банківські рахунки юридичних і фізичних осіб в офшорних зонах;

нетипові перекази у великих розмірах.

Відповідальність за відмивання доходів передбачена у статті 209 Кримінального кодексу. Покарання — позбавленням волі на строк від 3 до 6 років із конфіскацією майна.

Якщо людина легалізувала кошти у великому розмірі (від 6 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) або здійснила повторне порушення, їй загрожує ув'язнення на 5-8 років. Плюс буде заборона здійснювати певну діяльність чи займати конкретні посади.

Використання бюджетних коштів

Ще один спосіб сісти у в'язницю через фінансові операції — здійснити нецільове використання бюджетних коштів. Службових осіб можуть позбавити волі на 3 роки за статтею 210 ККУ. Якщо у справі фігурує сума в особливо великому розмірі (від 3 000 НМДГ), термін ув'язнення буде становити 2-6 років.

