Головна Економіка Сусіди України — чому деякі країни ЄС досі не перейшли на євро

Сусіди України — чому деякі країни ЄС досі не перейшли на євро

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 18:25
Які країни-члени ЄС не перейшли на євро і чому вигідно мати власну валюту
Пачка купюр євро. Фото: кадр із відео

Плануючи виїзд за кордон, зокрема в якусь країну ЄС, не завадить орієнтуватися в національній валюті конкретної держави. Так склалося, що далеко не всюди на території Центральної та Східної Європи запровадили єдину офіційну валюту. Цьому є об’єктивні причини.

Повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Національний банк України.

Читайте також:

Які країни не перейшли на євро і чому

Станом на лютий 2026 року лише сім держав Центральної та Східної Європи з 11-ти повністю перейшли на євро, визнавши її офіційною валютою. Так склалося, що три з чотирьох країн, які поки зберігають монетарну незалежність, є сусідами України.

Євро не використовують як національну валюту в:

  • Польщі (злотий);
  • Румунії (лей);
  • Угорщині (форинт);
  • Чехії (крона).

"Вони досі утримуються від приєднання до єврозони, попри тісні економічні та фінансові взаємозв'язки, а також значний вплив політики Європейського центрального банку на фінансові умови", — констатували в НБУ.

Причини доволі прозорі, а найголовніша з них — наявність суттєвих переваг від збереження монетарної незалежності. Дійсно, наразі вигідніше мати власну національну валюту, ніж долучитися до єврозони. Бо тоді країни втрачають звичний механізм реакції на глобальні зрушення — плаваючий обмінний курс.

Чи буде Україна переходити на євро

Станом на 2026 рік і в найближчій перспективі питання про відмову від гривні на користь євро не стоїть. І навіть після приєднання до ЄС цього одразу не станеться. В інтерв’ю першого заступника голови Національного банку Сергія Ніколайчука для подкасту Центру економічної стратегії сказано, що до 2030 року змін точно не буде.

"Але ми візьмемо на себе зобов’язання перейти на євро, коли для цього будуть відповідні умови, коли наша конвергенція до показників ЄС за багатьма параметрами досягне певного рівня, і ми зможемо отримати від Європейського центрального банку це погодження", — зазначив Ніколайчук.

Показово, що багато країн розтягують етап повноцінного переходу на тривалий період. Зокрема Болгарія стала членом ЄС в далекому 2007 році, проте приєдналася до єврозони та відмовилася від власної національної валюти тільки з 1 січня 2026-го.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям не радять обмінювати валюту на чорному ринку, оскільки немає гарантій безпечної, легальної та успішної фінансової операції. Краще купувати долари/євро в банку чи обміннику.

Також ми писали, за які операції з грошима українцям загрожує кримінальна відповідальність. Позбавлення волі чекає в разі підробки валюти, легалізації доходів та нецільового використання бюджету.

Європейський союз гривня євро валюта країни
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
