Головна Економіка Мінімалка в країнах ЄС — де найбільші та найменші зарплати у 2026 році

Мінімалка в країнах ЄС — де найбільші та найменші зарплати у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 19:10
Мінімальна зарплата в ЄС — в яких країнах найменші та найбільші суми у 2026 році
Людина тримає євро в руках. Фото: Новини.LIVE

Ринок праці в Європі залишається дуже нерівномірним. Рівень мінімальних зарплат у країнах Євросоюзу відрізняється більш ніж у чотири рази. 

Про те, які мінімальні зарплати пропонують працівникам країни ЄС у 2026 році, зазначається в матеріалі видання Euronews.

Читайте також:

Де найменша та найбільша мінімалка у 2026 році

На початку 2026 року мінімальну заробітну плату в країнах ЄС отримують близько 12,8 млн людей. Водночас реальна цінність цих виплат сильно залежить від країни проживання.

Найменша мінімальна зарплата в Євросоюзі зафіксована в Болгарії — 620 євро на місяць. Найвища — у Люксембурзі, де вона становить 2 704 євро. Якщо враховувати країни-кандидати на вступ до ЄС, то найнижчі показники мають:

  • Україна — 173 євро;
  • Молдова — 319 євро.

Понад 2 000 євро мінімальної зарплати отримують працівники в п’яти країнах:

  • Люксембург — 2 704 євро;
  • Ірландія — 2 391 євро;
  • Німеччина — 2 343 євро;
  • Нідерланди — 2 295 євро;
  • Бельгія —  2 112 євро.
Розмір мінімалки в країнах ЄС у 2026 році. Фото: Скриншот/Euronews

Франція (1 823 євро) та Іспанія (1 381 євро) перебувають у середині рейтингу разом із Польщею, Словенією та Грецією. У більш ніж половині досліджених країн мінімальна зарплата не перевищує 1 000 євро.

Що ще варто враховувати працівникам у 2026 році

Експерти наголошують, що порівнювати лише номінальні зарплати некоректно, адже вартість життя в країнах суттєво різниться. Тому вони використали показник купівельної спроможності (PPS), який враховує рівень цін.

Після такого перерахунку різниця між країнами зменшилась. Найбільше виграла Румунія — вона піднялася з 20-го на 12-те місце завдяки низьким цінам. Покращили свої позиції також Туреччина та Сербія. Натомість Чехія й Естонія опустилися в рейтингу через високу вартість життя.

В яких країнах розмір мінімалки не змінився у 2026 році

Попри інфляцію, близько третини працівників із мінімальною зарплатою не отримали жодного підвищення з липня 2025 року по січень 2026-го. Мінімалка не змінювалася в Бельгії, Естонії, Греції, Іспанії, Люксембурзі та Словенії.

В Італії, Австрії, Швеції, Данії та Фінляндії законодавчо встановленої мінімальної зарплати немає. Рівень оплати праці там визначається через колективні договори між роботодавцями та профспілками.

Раніше ми писали, що з 1 січня 2026 року в Україні встановили оновлений розмір мінімальної заробітної плати. Від цієї суми залежать зарплати працівників, податки, ЄСВ, штрафи за порушення трудових норм і допустимі доходи для ФОПів.

Також ми розповідали, що у Польщі теж є гарантований мінімум оплати праці. У 2026 році його підвищили, тож уже з лютого працівники, які отримують мінімальну зарплату, матимуть більші виплати.

Європейський союз зарплати виплати гроші мінімальна зарплата
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
