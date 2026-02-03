Видео
Главная Экономика Минималка в странах ЕС — где самые большие и маленькие зарплаты в 2026 году

Минималка в странах ЕС — где самые большие и маленькие зарплаты в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 19:10
Минимальная зарплата в ЕС — в каких странах наименьшие и наибольшие суммы в 2026 году
Человек держит евро в руках. Фото: Новини.LIVE

Рынок труда в Европе остается очень неравномерным. Уровень минимальных зарплат в странах Евросоюза отличается более чем в четыре раза.

О том, какие минимальные зарплаты предлагают работникам страны ЕС в 2026 году, отмечается в материале издания Euronews.

Читайте также:

Где самая маленькая и самая большая минималка в 2026 году

В начале 2026 года минимальную заработную плату в странах ЕС получают около 12,8 млн человек. В то же время реальная ценность этих выплат сильно зависит от страны проживания.

Наименьшая минимальная зарплата в Евросоюзе зафиксирована в Болгарии — 620 евро в месяц. Самая высокая — в Люксембурге, где она составляет 2 704 евро. Если учитывать страны-кандидаты на вступление в ЕС, то самые низкие показатели имеют:

  • Украина — 173 евро;
  • Молдова — 319 евро.

Более 2 000 евро минимальной зарплаты получают работники в пяти странах:

  • Люксембург — 2 704 евро;
  • Ирландия — 2 391 евро;
  • Германия — 2 343 евро;
  • Нидерланды — 2 295 евро;
  • Бельгия — 2 112 евро.
null
Размер минималки в странах ЕС в 2026 году. Фото: Скриншот/Euronews

Франция (1 823 евро) и Испания (1 381 евро) находятся в середине рейтинга вместе с Польшей, Словенией и Грецией. В более чем половине исследованных стран минимальная зарплата не превышает 1 000 евро.

Что еще стоит учитывать работникам в 2026 году

Эксперты отмечают, что сравнивать только номинальные зарплаты некорректно, ведь стоимость жизни в странах существенно отличается. Поэтому они использовали показатель покупательной способности (PPS), который учитывает уровень цен.

После такого пересчета разница между странами уменьшилась. Больше всего выиграла Румыния — она поднялась с 20-го на 12-е место благодаря низким ценам. Улучшили свои позиции также Турция и Сербия. Зато Чехия и Эстония опустились в рейтинге из-за высокой стоимости жизни.

В каких странах размер минималки не изменился в 2026 году

Несмотря на инфляцию, около трети работников с минимальной зарплатой не получили никакого повышения с июля 2025 года по январь 2026-го. Минималка не менялась в Бельгии, Эстонии, Греции, Испании, Люксембурге и Словении.

В Италии, Австрии, Швеции, Дании и Финляндии законодательно установленной минимальной зарплаты нет. Уровень оплаты труда там определяется через коллективные договоры между работодателями и профсоюзами.

Ранее мы писали, что с 1 января 2026 года в Украине установили обновленный размер минимальной заработной платы. От этой суммы зависят зарплаты работников, налоги, ЕСВ, штрафы за нарушение трудовых норм и допустимые доходы для ФОПов.

Также мы рассказывали, что в Польше тоже есть гарантированный минимум оплаты труда. В 2026 году его повысили, поэтому уже с февраля работники, которые получают минимальную зарплату, будут иметь большие выплаты.

Европейский союз зарплаты выплаты деньги минимальная зарплата
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
