Главная Экономика Минималка в Польше — на какую сумму рассчитывать в феврале 2026 года

Минималка в Польше — на какую сумму рассчитывать в феврале 2026 года

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 15:05
Новый размер минималки в Польше — сколько денег получат работники в феврале
Человек держит 100 злотых. Фото: Pexels

Польша, как и большинство европейских государств, гарантирует минимальный уровень заработной платы для работников. В 2026 году этот показатель был повышен, а это значит, что уже в феврале люди, которым выплачивают минималку, получат больше денег.

О том, на какую минимальную зарплату могут рассчитывать работники в Польше в феврале 2026 года, объяснили в Министерстве семьи, труда и социальной политики Польши.

Читайте также:

Как изменился размер минимальной зарплаты в Польше в 2026 году

С 1 января 2026 года в Польше повысили минимальную зарплату. Теперь она составляет 4 806 злотых брутто в месяц (примерно 58 412 грн). Для работников на полную ставку это примерно 3 606 злотых "на руки" (43 827 грн). Новые правила коснутся около трех миллионов человек в стране.

Также выросла минимальная почасовая ставка — 31,40 злотых брутто (381,64 грн) вместо 30,50. Это означает, что уже в феврале работники получат повышенные зарплаты за январь 2026 года.

На что еще влияет повышение минимальной зарплаты в Польше

Повышение минимальной зарплаты повлияло и на другие выплаты:

  • надбавки за ночную работу;
  • компенсации при увольнении;
  • минимальные суммы за моббинг или дискриминацию.

В частности, в 2026 году надбавка за один ночной час составит примерно 6 злотых (72,92 грн).

Новые правила касаются и предпринимателей и тех, кто работает без официальной регистрации. Для незарегистрированной деятельности ввели квартальный лимит дохода 10 813,50 злотых (225% минимальной зарплаты).

Также увеличится база для расчета льготных взносов в ZUS для новых предпринимателей, поэтому после окончания льготного периода социальные отчисления вырастут.

Повышение минималки поможет работникам получать больше, но в то же время увеличит расходы для работодателей и малого бизнеса. В 2026 году польский рынок труда становится более выгодным для работников, но более дорогим для бизнеса.

Ранее мы писали, что с 1 января 2026 года минимальная зарплата в Молдове выросла на 15%. Это позволит многим работникам получать больше.

Также мы рассказывали, что Нидерланды — одна из самых привлекательных стран Европы для работы. Здесь высокие зарплаты, стабильная экономика, надежная социальная поддержка и понятные правила для работников. Именно поэтому многие люди выбирают эту страну для переезда.

Польша зарплаты минимальная зарплата украинцы в Польше злотый
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
