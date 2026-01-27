Минимальная зарплата в Молдове — какую сумму гарантируют работникам в 2026 году

Человек держит валюту в руках. Фото: Новини.LIVE

С 1 января 2026 года в Молдове была повышена минимальная заработная плата. Сумма выросла сразу на 15%, что положительно повлияет на доходы многих работников.

О том, как изменился размер минимальной зарплаты в Молдове в 2026 году, рассказали на сайте государственного информационного агентства Республики Молдова "Moldpres".

Реклама

Читайте также:

Какую минималку получали работники в Молдове в 2025 году

В 2025 году минимальная заработная плата в Молдове составляла 5 500 леев (примерно 14 тыс. грн), но с 1 января этого года ее размер увеличился сразу на 15%. Правительство объясняет, что повышение минималки должно:

улучшить социальную защиту работников;

помочь людям сохранить покупательную способность на фоне роста цен.

Премьер-министр Александру Мунтяну заявил, что рост минимальных и средних зарплат является стабильной тенденцией, которую правительство планирует поддерживать и в дальнейшем.

Размер минимальной зарплаты в Молдове в 2026 году

Минимальная заработная плата в Молдове — это самая низкая сумма, которую работодатель имеет право платить работнику за полный месяц или час работы.

Министр труда и социальной защиты Наталья Плугару отметила, что минимальная зарплата в стране растет постепенно уже несколько лет. По ее словам, в 2021 году она составляла 2 935 леев, а в 2026 году выросла до 6 300 леев — более чем вдвое.

Таким образом, минимальная оплата труда за полный рабочий месяц при средней норме 169 часов составит 6 300 леев (16 043 грн), что эквивалентно 37,28 лея за один час работы (почти 95 грн/час).

В случаях, когда законодательно установленная продолжительность рабочего времени меньше 40 часов в неделю, почасовая минимальная зарплата будет определяться путем пропорционального расчета — деления месячного минимума на среднее количество рабочих часов в соответствии с действующими нормами.

Ранее мы писали, что в 2026 году минимальные зарплаты выросли во многих европейских странах, включая Польшу, Германию и Чехию. Это государства, где работает больше всего украинцев, которые переехали из-за войны.

Также мы рассказывали, что в Украине с 1 января 2026 года тоже установили новую минимальную зарплату. Она определяет не только базовый уровень оплаты труда, но и влияет на налоги, единый социальный взнос, штрафы за нарушение трудовых правил и максимально допустимые доходы для предпринимателей.