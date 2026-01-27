Відео
Мінімалка в Молдові — як змінилась сума у 2026 році

Мінімалка в Молдові — як змінилась сума у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 16:10
Мінімальна зарплата в Молдові — яку суму гарантують працівникам у 2026 році
Людина тримає валюту в руках. Фото: Новини.LIVE

З 1 січня 2026 року в Молдові було підвищено мінімальну заробітну плату. Сума зросла одразу на 15%, що позитивно вплине на доходи багатьох працівників.

Про те, як змінився розмір мінімальної зарплати в Молдові у 2026 році, розповіли на сайті державного інформаційного агентства Республіки Молдова "Moldpres".

Читайте також:

Яку мінімалку отримували працівники в Молдові у 2025 році

У 2025 році мінімальна заробітна плата в Молдові становила 5 500 леїв (приблизно 14 тис. грн), але з 1 січня цього року її розмір збільшився одразу на 15%. Уряд пояснює, що підвищення мінімалки має: 

  • покращити соціальний захист працівників;
  • допомогти людям зберегти купівельну спроможність на тлі зростання цін.

Прем’єр-міністр Александру Мунтяну заявив, що зростання мінімальних і середніх зарплат є стабільною тенденцією, яку уряд планує підтримувати й надалі.

Розмір мінімальної зарплати в Молдові у 2026 році

Мінімальна заробітна плата в Молдові — це найнижча сума, яку роботодавець має право платити працівнику за повний місяць або годину роботи.

Міністерка праці та соціального захисту Наталія Плугару зазначила, що мінімальна зарплата в країні зростає поступово вже кілька років. За її словами, у 2021 році вона становила 2 935 леїв, а у 2026 році зросла до 6 300 леїв — більш ніж удвічі.

Таким чином, мінімальна оплата праці за повний робочий місяць при середній нормі 169 годин становитиме 6 300 леїв (16 043 грн), що еквівалентно 37,28 лея за одну годину роботи (майже 95 грн/год). 

У випадках, коли законодавчо встановлена тривалість робочого часу є меншою за 40 годин на тиждень, погодинна мінімальна зарплата визначатиметься шляхом пропорційного розрахунку — ділення місячного мінімуму на середню кількість робочих годин відповідно до чинних норм.

Раніше ми писали, що у 2026 році мінімальні зарплати зросли в багатьох європейських країнах, включно з Польщею, Німеччиною та Чехією. Це держави, де працює найбільше українців, які переїхали через війну.

Також ми розповідали, що в Україні з 1 січня 2026 року теж встановили нову мінімальну зарплату. Вона визначає не тільки базовий рівень оплати праці, а й впливає на податки, єдиний соціальний внесок, штрафи за порушення трудових правил та максимально допустимі доходи для підприємців.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
