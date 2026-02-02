Відео
Головна Економіка Мінімалка в Польщі — на яку суму розраховувати в лютому 2026 року

Мінімалка в Польщі — на яку суму розраховувати в лютому 2026 року

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 15:05
Новий розмір мінімалки в Польщі — скільки грошей отримають працівники у лютому
Людина тримає 100 злотих. Фото: Pexels

Польща, як і більшість європейських держав, гарантує мінімальний рівень заробітної плати для працівників. У 2026 році цей показник було підвищено, а це означає, що уже у лютому люди, яким виплачують мінімалку, отримають більше грошей.

Про те, на яку мінімальну зарплату можуть розраховувати працівники в Польщі у лютому 2026 року, пояснили в Міністерстві сім’ї, праці та соціальної політики Польщі.

Читайте також:

Як змінився розмір мінімальної зарплати у Польщі у 2026 році

З 1 січня 2026 року в Польщі підвищили мінімальну зарплату. Тепер вона складає 4 806 злотих брутто на місяць (приблизно 58 412 грн). Для працівників на повну ставку це приблизно 3 606 злотих "на руки" (43 827 грн). Нові правила торкнуться близько трьох мільйонів людей у країні.

Також зросла мінімальна погодинна ставка — 31,40 злотих брутто (381,64 грн) замість 30,50. Це означає, що уже в лютому працівники отримають підвищені зарплати за січень 2026 року. 

На що ще впливає підвищення мінімальної зарплати в Польщі

Підвищення мінімальної зарплати вплинуло й на інші виплати:

  • надбавки за нічну роботу;
  • компенсації при звільненні;
  • мінімальні суми за мобінг чи дискримінацію.

Зокрема, у 2026 році надбавка за одну нічну годину становитиме приблизно 6 злотих (72,92 грн). 

Нові правила стосуються й підприємців та тих, хто працює без офіційної реєстрації. Для незареєстрованої діяльності ввели квартальний ліміт доходу 10 813,50 злотих (225% мінімальної зарплати).

Також збільшиться база для розрахунку пільгових внесків до ZUS для нових підприємців, тому після закінчення пільгового періоду соціальні відрахування зростуть.

Підвищення мінімалки допоможе працівникам отримувати більше, але водночас збільшить витрати для роботодавців і малого бізнесу. У 2026 році польський ринок праці стає більш вигідним для працівників, але дорожчим для бізнесу.

Раніше ми писали, що з 1 січня 2026 року мінімальна зарплата в Молдові зросла на 15%. Це дозволить багатьом працівникам отримувати більше.

Також ми розповідали, що Нідерланди — одна з найпривабливіших країн Європи для роботи. Тут високі зарплати, стабільна економіка, надійна соціальна підтримка та зрозумілі правила для працівників. Саме тому багато людей обирають цю країну для переїзду.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
