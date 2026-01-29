Мінімальна зарплата в Нідерландах — яку суму гарантують працівникам у 2026 році

Людина тримає євро в руках. Фото: Новини.LIVE

Нідерланди вважаються однією з найкращих країн Європи для роботи іноземців. Держава пропонує високі зарплати, стабільну економіку, сильну систему соціального захисту та чіткі правила для працівників. Саме тому багато людей розглядають Нідерланди як перспективний напрямок для переїзду.

Про те, як змінилась мінімальна зарплата в Нідерландах у 2026 році, зазначається на офіційному урядовому сайті Government.nl.

Мінімальна зарплата в Нідерландах у 2026 році

З 1 січня 2026 року в Нідерландах мінімальна погодинна оплата праці брутто (WML — Wet minimumloon) становить 14,71 євро за годину (майже 753 грн) для працівників віком від 21 року.

У 2025 році мінімальна ставка становила 14,40 євро, тому відбулося підвищення на 0,31 євро за годину. Зростання пояснюється щорічною індексацією з урахуванням інфляції та економічної ситуації в країні.

За стандартного робочого тижня у 36 годин мінімальний місячний дохід дорослого працівника становить близько 2 294 євро брутто (понад 117 тис. грн).

Як вік впливає на мінімальну ставку

Для молодих працівників діють понижені коефіцієнти. Чим менший вік — тим нижча мінімальна ставка:

15 років — 4,41 євро;

16 років — 5,07 євро;

17 років — 5,81 євро;

18 років — 7,36 євро;

19 років — 8,83 євро;

20 років — 11,77 євро;

21+ років — 14,71 євро.

Як вік впливає на мінімальну зарплату в Нідерландах. Фото: Скриншот

Ці суми встановлені законом і застосовуються для всіх офіційних трудових контрактів. Що стосується середньої зарплати — то рівень доходів у Нідерландах сильно залежить від професії, досвіду, міста та типу компанії.

Який відсоток доходу йде на податки в Нідерландах

У Нідерландах діє прогресивна система оподаткування доходів:

до 38 883 євро — приблизно 35,75%;

від 38 883 євро до 78 426 євро — близько 37,56%;

понад 78 426 євро — 49,5%.

Також працівники можуть отримувати податкові пільги:

загальний податковий кредит — до 3 115 євро;

податковий бонус для працюючих — до 5 685 євро.

Завдяки цим пільгам реальне податкове навантаження часто є нижчим, ніж формальні ставки.

Що варто знати про роботу в Нідерландах у 2026 році

Уряд Нідерландів продовжує регулярно переглядати мінімальну зарплату з урахуванням інфляції та вартості життя. Офіційні показники публікуються на державних ресурсах і є обов’язковими для всіх роботодавців.

Мінімальна зарплата гарантує базовий рівень доходу для працівників, а для компаній означає необхідність коригувати бюджети та умови контрактів.

Перед підписанням трудового договору важливо перевіряти актуальні ставки та звертати увагу не лише на брутто-зарплату, а й на чистий дохід "на руки". Кінцева сума може суттєво відрізнятися залежно від податкових пільг, сімейного стану та типу зайнятості.

