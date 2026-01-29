Минимальная зарплата в Нидерландах — какую сумму гарантируют работникам в 2026 году

Человек держит евро в руках. Фото: Новини.LIVE

Нидерланды считаются одной из лучших стран Европы для работы иностранцев. Государство предлагает высокие зарплаты, стабильную экономику, сильную систему социальной защиты и четкие правила для работников. Именно поэтому многие люди рассматривают Нидерланды как перспективное направление для переезда.

О том, как изменилась минимальная зарплата в Нидерландах в 2026 году, отмечается на официальном правительственном сайте Government.nl.

Минимальная зарплата в Нидерландах в 2026 году

С 1 января 2026 года в Нидерландах минимальная почасовая оплата труда брутто (WML — Wet minimumloon) составляет 14,71 евро в час (почти 753 грн) для работников в возрасте от 21 года.

В 2025 году минимальная ставка составляла 14,40 евро, поэтому произошло повышение на 0,31 евро в час. Рост объясняется ежегодной индексацией с учетом инфляции и экономической ситуации в стране.

При стандартной рабочей неделе в 36 часов минимальный месячный доход взрослого работника составляет около 2 294 евро брутто (более 117 тыс. грн).

Как возраст влияет на минимальную ставку

Для молодых работников действуют пониженные коэффициенты. Чем меньше возраст — тем ниже минимальная ставка:

15 лет — 4,41 евро;

16 лет — 5,07 евро;

17 лет — 5,81 евро;

18 лет — 7,36 евро;

19 лет — 8,83 евро;

20 лет — 11,77 евро;

21+ лет — 14,71 евро.

Как возраст влияет на минимальную зарплату в Нидерландах. Фото: Скриншот

Эти суммы установлены законом и применяются для всех официальных трудовых контрактов. Что касается средней зарплаты — то уровень доходов в Нидерландах сильно зависит от профессии, опыта, города и типа компании.

Какой процент дохода идет на налоги в Нидерландах

В Нидерландах действует прогрессивная система налогообложения доходов:

до 38 883 евро — примерно 35,75%;

от 38 883 евро до 78 426 евро — около 37,56%;

свыше 78 426 евро — 49,5%.

Также работники могут получать налоговые льготы:

общий налоговый кредит — до 3 115 евро;

налоговый бонус для работающих — до 5 685 евро.

Благодаря этим льготам реальная налоговая нагрузка часто ниже, чем формальные ставки.

Что стоит знать о работе в Нидерландах в 2026 году

Правительство Нидерландов продолжает регулярно пересматривать минимальную зарплату с учетом инфляции и стоимости жизни. Официальные показатели публикуются на государственных ресурсах и являются обязательными для всех работодателей.

Минимальная зарплата гарантирует базовый уровень дохода для работников, а для компаний означает необходимость корректировать бюджеты и условия контрактов.

Перед подписанием трудового договора важно проверять актуальные ставки и обращать внимание не только на брутто-зарплату, но и на чистый доход "на руки". Конечная сумма может существенно отличаться в зависимости от налоговых льгот, семейного положения и типа занятости.

