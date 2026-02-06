Какие страны-члены ЕС не перешли на евро и почему выгодно иметь собственную валюту

Пачка купюр евро. Фото: кадр из видео

Планируя выезд за границу, в частности в какую-то страну ЕС, не помешает ориентироваться в национальной валюте конкретного государства. Так сложилось, что далеко не везде на территории Центральной и Восточной Европы ввели единую официальную валюту. Этому есть объективные причины.

Сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Национальный банк Украины.

Читайте также:

Какие страны не перешли на евро и почему

По состоянию на февраль 2026 года только семь государств Центральной и Восточной Европы из 11-ти полностью перешли на евро, признав ее официальной валютой. Так сложилось, что три из четырех стран, которые пока сохраняют монетарную независимость, являются соседями Украины.

Евро не используют как национальную валюту в:

Польше (злотый);

Румынии (лей);

Венгрии (форинт);

Чехии (крона).

"Они до сих пор воздерживаются от присоединения к еврозоне, несмотря на тесные экономические и финансовые взаимосвязи, а также значительное влияние политики Европейского центрального банка на финансовые условия", — констатировали в НБУ.

Причины довольно прозрачны, а самая главная из них — наличие существенных преимуществ от сохранения монетарной независимости. Действительно, сейчас выгоднее иметь собственную национальную валюту, чем присоединиться к еврозоне. Ведь тогда страны теряют привычный механизм реакции на глобальные сдвиги — плавающий обменный курс.

Будет ли Украина переходить на евро

По состоянию на 2026 год и в ближайшей перспективе вопрос об отказе от гривны в пользу евро не стоит. И даже после присоединения к ЕС этого сразу не произойдет. В интервью первого заместителя главы Национального банка Сергея Николайчука для подкаста Центра экономической стратегии сказано, что до 2030 года изменений точно не будет.

"Но мы возьмем на себя обязательства перейти на евро, когда для этого будут соответствующие условия, когда наша конвергенция к показателям ЕС по многим параметрам достигнет определенного уровня, и мы сможем получить от Европейского центрального банка это согласование", — отметил Николайчук.

Показательно, что многие страны растягивают этап полноценного перехода на длительный период. В частности Болгария стала членом ЕС в далеком 2007 году, однако присоединилась к еврозоне и отказалась от собственной национальной валюты только с 1 января 2026-го.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам не советуют обменивать валюту на черном рынке, поскольку нет гарантий безопасной, легальной и успешной финансовой операции. Лучше покупать доллары/евро в банке или обменнике.

Также мы писали, за какие операции с деньгами украинцам грозит уголовная ответственность. Лишение свободы ждет в случае подделки валюты, легализации доходов и нецелевого использования бюджета.