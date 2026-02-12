Типичные ошибки при обмене валюты — из-за чего украинцы часто теряют деньги

Видео
Главная Экономика Украинцы теряют деньги при обмене валюты — каких ошибок нужно избегать

Дата публикации 12 февраля 2026 14:10
Доллары в руках. Фото: Pexels

Украинцы могут выгодно покупать валюту, если будут придерживаться определенных эффективных советов. Существуют распространенные ошибки, о которых мало кто задумывается, однако они приводят к потенциальным проблемам, как потеря накоплений или мошенничество.

Об этом рассказал финансист Богдан Яремчик в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

Читайте также:

Типичные ошибки при обмене валюты

Когда нужно быстро купить или продать иностранные купюры, украинцы могут допускать ошибки, которые в перспективе принесут больше вреда, чем пользы. Например, наши граждане нередко обходят стороной банки/обменники, отдавая предпочтение черному рынку якобы из-за выгодного курса. При этом они рискуют наткнуться на мошенников.

Другие распространенные поступки, связанные с валютой, от которых стоит отказаться, включают:

  • ориентацию только на курс без учета комиссий и дополнительных условий;
  • обмен в непроверенных местах;
  • отсутствие проверки купюр сразу после операции;
  • эмоциональные решения на фоне новостей или слухов;
  • хранение всей суммы в одной валюте без учета экономических рисков.

"Обмен валюты следует рассматривать не как способ быстрого заработка, а как инструмент сохранения денег. Так что к этому вопросу нужно подходить с "холодной головой", — констатировал Богдан Яремчик.

Курс доллара и евро в феврале

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал редакции Новини.LIVE, что будет с курсом доллара и евро в ближайшее время, в период с 9 по 15 февраля 2026 года. По его словам, восходящая тенденция затормозится — Национальный банк замедлит темпы девальвации гривны.

"Что касается доллара в Украине, то ситуация полностью соответствует тем причинам и последствиям, которые лежат на поверхности: не хватает средств для покрытия дефицита государственного бюджета. Это попытка конвертировать западную помощь по более выгодному курсу", — отметил эксперт.

Зато ситуация с евро будет зависеть от соотношения в главной валютной паре. Официальный курс гривны к доллару останется в постоянном диапазоне 42,50-43,40 грн/долл., не пересекая психологическую границу 44 грн/долл. А курс евро не поднимется выше 51,30 грн, если в паре доллар-евро показатель не выйдет за 1,20 долл./евро.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам советуют покупать валюту в конце недели, когда курс традиционно немного выгоднее. А в понедельник не стоит идти в обменник, поскольку рынок только начинает раскачиваться.

Также мы писали, какие страны-члены ЕС до сих пор не отказались от национальной валюты и не перешли на евро. Сохранение монетарной независимости дает больше преимуществ, чем присоединение к общей экономической зоне.

деньги валюта финансы ошибки обмен валют
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
