Главная Экономика Противостояние банков и обменников — где лучше покупать валюту и почему

Противостояние банков и обменников — где лучше покупать валюту и почему

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 15:10
Обмен валюты в Украине — где лучше покупать купюры доллара и евро в 2026
Доллары в руках. Фото: Unsplash

Многие украинцы, когда возникает необходимость осуществить обмен валюты, задумываются над вопросом, где лучше покупать небольшой запас купюр доллара или евро. На выбор граждан — банки, обменники и черный рынок.

Куда лучше пойти за иностранными банкнотами, журналистке Новини.LIVE Насте Рейн рассказал финансист Богдан Яремчик.

Читайте также:

Где стоит покупать валюту

Черный рынок, то есть обменные операции у частных лиц, вообще не стоит рассматривать как действенный вариант. Во-первых, нет никакой гарантии, что полученные купюры будут настоящими. Во-вторых, курс не настолько выгодный, дабы рисковать собственной безопасностью.

Что касается выбора между банком и обменником, то лучше пожертвовать скоростью и выгодой, обратившись в банковское учреждение. Там дают стопроцентную гарантию, что операция пройдет безопасно, легально и успешно, а наличные будут платежеспособными.

"В банке курс может немного отличаться от того, что в обменниках, но любые операции с деньгами полностью легальны. То есть юридически покупатель защищен на 100%", — констатировал Богдан Яремчик.

Идти в обменник стоит в исключительных ситуациях, например, когда очень быстро нужно получить иностранные купюры, а времени на очереди в банке нет. Однако следует доверять только проверенным пунктам купли-продажи с действительной лицензией от НБУ.

Когда лучше покупать валюту

Ранее мы рассказывали, что не существует идеального времени для осуществления валютно-обменных операций. Однако отслеживание курсовых колебаний дало понять, что в течение недели есть периоды, когда стоимость купюр выгодно снижается. Это часто четверг-пятница в противовес понедельнику и вторнику.

"Конечно, если речь идет о паре сотен долларов, то большой разницы, когда именно покупать их или продавать, нет. Но если человек хочет купить несколько тысяч долларов, надо внимательно следить за курсовыми колебаниями и новостями финансового рынка", - уточнил Яремчик в комментарии Новини.LIVE.

С другой стороны, в обменнике может не быть нужного количества купюр в конкретный день, а с банком надо договариваться заранее о выдаче значительной суммы.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы смогут продать в обменнике далеко не все купюры доллара. Финансовые учреждения принимают валюту, выпущенную ФРС США после 1914 года, но не раньше.

Также мы писали, с какими купюрами необходимо ехать в Польшу. Страна входит в ЕС, однако не признала евро национальной валютой. Следовательно надо брать в дальнюю дорогу злотые.

банки доллар валюта обменники купюра
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
