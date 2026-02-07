Когда лучше покупать доллары и евро — финансист рассекретил выгодный период

Доллары в руках. Фото: Pexels

Украинцы могут отслеживать курсовые колебания и динамику на валютном рынке, чтобы находить периоды, когда лучше покупать или продавать доллары/евро. Однако не все эксперты согласны с мнением, что существует выгодное время в течение недели для осуществления обменных операций.

Об этом рассказал финансист Богдан Яремчик в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

Реклама

Читайте также:

Когда лучше покупать валюту в Украине

Если проследить за динамикой наличного курса, то можно отследить определенную систематичность. Действительно, в отдельные дни недели доллары немного дорожают, а затем умеренно дешевеют — это нормальная реакция рынка на открытие/закрытие валютных торгов.

Финансист уверен, что четкого "идеального" времени для покупки иностранных купюр не существует. Однако часто под конец недели курс бывает немного выгоднее, чем в начале. Так складывается, что в понедельник традиционно образуется восходящий тренд, а в четверг-пятницу — нисходящий.

"Если речь идет о паре сотен долларов, то большой разницы, когда именно покупать их или продавать, нет. Но если человек хочет купить несколько тысяч долларов, надо внимательно следить за курсовыми колебаниями и новостями финансового рынка", — отметил Богдан Яремчик.

Проблема в том, что обменники могут не иметь достаточного количества иностранных купюр для клиента с таким запросом. А с банком надо заранее договариваться о выдаче крупной суммы.

Курс доллара и евро в феврале

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, чего украинцам ждать от официальных курсов валют в течение февраля 2026 года. По его словам, быстрая девальвация гривны немного замедлится, поэтому можно надеяться на относительную стабилизацию.

"Имеем контролируемую девальвацию. Национальный банк вмешивается, золотовалютные резервы сейчас максимальные со времен независимости. Думаю, темпы затормозятся, мы не выйдем на 44-45 грн/долл. в ближайшее время", — отметил Плотников.

Официальный курс гривны к доллару будет колебаться в пределах 42,50-43,50 грн/долл. в течение последнего месяца зимы, а евро подешевеет только при условии усиления американской валюты в главной паре. По состоянию на конец января соотношение достигло уровня 1,20 долл./евро, вследствие чего курс зафиксировался на рекордной отметке — 51,25 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы не смогут продать в обменнике доллары, выпущенные Федеральной резервной системой США до 1914 года. Такие купюры считаются недействительным платежным средством и не подлежат использованию.

Также мы писали, какие иностранные банкноты можно лишь отдать на инкассо, но не обменять. Речь идет о долларах и евро с признаками сильного износа или повреждения, которые потеряли платежный вид.