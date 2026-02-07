Коли краще купувати долари та євро — фінансист розсекретив вигідний період

Долари в руках. Фото: Pexels

Українці можуть відстежувати курсові коливання і динаміку на валютному ринку, аби знаходити періоди, коли краще купувати чи продавати долари/євро. Проте не всі експерти погоджуються з думкою, що існує вигідний час упродовж тижня для здійснення обмінних операцій.

Про це розповів фінансист Богдан Яремчик у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.

Коли краще купувати валюту в Україні

Якщо прослідкувати за динамікою готівкового курсу, то можна відстежити певну систематичність. Дійсно, в окремі дні тижня долари трохи дорожчають, а згодом помірно дешевшають — це нормальна реакція ринку на відкриття/закриття валютних торгів.

Фінансист упевнений, що чіткого "ідеального" часу для купівлі іноземних купюр не існує. Однак часто під кінець тижня курс буває трохи вигіднішим, ніж на початку. Так складається, що в понеділок традиційно утворюється висхідний тренд, а в четвер-пітницю — низхідний.

"Якщо мова йде про пару сотень доларів, то великої різниці, коли саме купувати їх або продавати, немає. Але якщо людина хоче купити кілька тисяч доларів, треба уважно слідкувати за курсовими коливаннями і новинами фінансового ринку", — зазначив Богдан Яремчик.

Проблема в тому, що обмінники можуть не мати достатньої кількості іноземних купюр для клієнта з таким запитом. А з банком треба заздалегідь домовлятися про видачу великої суми.

Курс долара і євро в лютому

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, чого українцям чекати від офіційних курсів валют протягом лютого 2026 року. За його словами, швидка девальвація гривні трохи сповільниться, тож можна сподіватися на відносну стабілізацію.

"Маємо контрольовану девальвацію. Національний банк втручається, золотовалютні резерви зараз максимальні з часів незалежності. Думаю, темпи загальмуються, ми не вийдемо на 44-45 грн/дол. найближчим часом", — зазначив Плотніков.

Офіційний курс гривні до долара буде коливатися в межах 42,50-43,50 грн/дол. протягом останнього місяця зими, а євро подешевшає тільки за умови посилення американської валюти в головній парі. Станом на кінець січня співвідношення досягло рівня 1,20 дол./євро, внаслідок чого курс зафіксувався на рекордній позначці — 51,25 грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці не зможуть продати в обміннику долари, випущені Федеральною резервною системою США до 1914 року. Такі купюри вважаються недійсним платіжним засобом і не підлягають використанню.

Також ми писали, які іноземні банкноти можна лише віддати на інкасо, але не обміняти. Йдеться про долари і євро з ознаками сильного зношення або пошкодження, які втратили платіжний вигляд.