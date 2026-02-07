Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Коли краще йти в обмінник за валютою — українцям назвали вигідний період

Коли краще йти в обмінник за валютою — українцям назвали вигідний період

Ua ru
Дата публікації: 7 лютого 2026 14:05
Коли краще купувати долари та євро — фінансист розсекретив вигідний період
Долари в руках. Фото: Pexels

Українці можуть відстежувати курсові коливання і динаміку на валютному ринку, аби знаходити періоди, коли краще купувати чи продавати долари/євро. Проте не всі експерти погоджуються з думкою, що існує вигідний час упродовж тижня для здійснення обмінних операцій.

Про це розповів фінансист Богдан Яремчик у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.

Реклама
Читайте також:

Коли краще купувати валюту в Україні

Якщо прослідкувати за динамікою готівкового курсу, то можна відстежити певну систематичність. Дійсно, в окремі дні тижня долари трохи дорожчають, а згодом помірно дешевшають — це нормальна реакція ринку на відкриття/закриття валютних торгів.  

Фінансист упевнений, що чіткого "ідеального" часу для купівлі іноземних купюр не існує. Однак часто під кінець тижня курс буває трохи вигіднішим, ніж на початку. Так складається, що в понеділок традиційно утворюється висхідний тренд, а в четвер-пітницю — низхідний.  

"Якщо мова йде про пару сотень доларів, то великої різниці, коли саме купувати їх або продавати, немає. Але якщо людина хоче купити кілька тисяч доларів, треба уважно слідкувати за курсовими коливаннями і новинами фінансового ринку", — зазначив Богдан Яремчик.

Проблема в тому, що обмінники можуть не мати достатньої кількості іноземних купюр для клієнта з таким запитом. А з банком треба заздалегідь домовлятися про видачу великої суми.

Курс долара і євро в лютому

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, чого українцям чекати від офіційних курсів валют протягом лютого 2026 року. За його словами, швидка девальвація гривні трохи сповільниться, тож можна сподіватися на відносну стабілізацію.

"Маємо контрольовану девальвацію. Національний банк втручається, золотовалютні резерви зараз максимальні з часів незалежності. Думаю, темпи загальмуються, ми не вийдемо на 44-45 грн/дол. найближчим часом", — зазначив Плотніков.

Офіційний курс гривні до долара буде коливатися в межах 42,50-43,50 грн/дол. протягом останнього місяця зими, а євро подешевшає тільки за умови посилення американської валюти в головній парі. Станом на кінець січня співвідношення досягло рівня 1,20 дол./євро, внаслідок чого курс зафіксувався на рекордній позначці — 51,25 грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці не зможуть продати в обміннику долари, випущені Федеральною резервною системою США до 1914 року. Такі купюри вважаються недійсним платіжним засобом і не підлягають використанню.

Також ми писали, які іноземні банкноти можна лише віддати на інкасо, але не обміняти. Йдеться про долари і євро з ознаками сильного зношення або пошкодження, які втратили платіжний вигляд.

гроші долар євро валюта обмін валют
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації