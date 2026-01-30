Курс долара та євро у лютому 2026 — чи може валюта подешевшати найближчим часом

Пункт обміну валюти. Фото: Новини.LIVE

Січень 2026 року приніс українцям несподівані коливання офіційних курсів валют. Купюри долара та євро різко подорожчали на готівковому ринку, побивши історичні максимуми. Висхідна тенденція, швидше за все, перейде на лютий, однак девальвація гривні може загальмуватися

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що буде з курсом долара і євро в лютому 2026 року.

Реклама

Читайте також:

Чого чекати від курсу долара

Протягом першого місяця року офіційний курс гривні до долара піднявся з мінімального рівня 42,17 грн/дол. до максимального 43,41 грн/дол. Відбулася стрімка девальвація національної валюти, яку пов’язують з кількома факторами.

Перший — у державний бюджет на 2026-й заклали середньорічний курс 45,7 грн/дол., тому Національний банк одразу почав динамічно рухати показники. Другий — вигідне зарахування західної фінансової допомоги, яка конвертується за вищим курсом і частково закриє дефіцит бюджету.

Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

"Маємо девальвацію, але вона контрольована. Національний банк втручається, золотовалютні резерви зараз максимальні з часів незалежності. Думаю, темпи загальмуються, ми не вийдемо на 44-45 грн/дол. найближчим часом", — зазначив економіст.

За його словами, в лютому офіційний курс буде коливатися в діапазоні 42-43 грн/дол. Він може трохи відкотитися чи підтягнутися залежно від ситуації у світі, однак не перетне психологічну межу 44 грн.

Що буде з курсом євро в Україні

Європейська валюта досягла рекордного офіційного курсу в січні 2026 року — 51,25 грн. Це результат посилення євро відносно долара на глобальному ринку. Станом на кінець місяця співвідношення у головній валютній парі досягло рівня 1,20 дол./євро.

Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

"Це реакція на дії США: як вони працюють з митами, як загрожують Латинській Америці та Гренландії. Європейські товари дорожчають і стають менш конкурентними, туристи відмовляються від поїздок до ЄС, бо дорожчання євро робить подорожі неефективними", — констатував Олексій Плотніков.

Європейський центральний банк наразі вирішує, як припинити зростання і загальмувати висхідний тренд. Економіст впевнений, що регулятор у лютому буде штучно втримувати курс, аби він не вийшов за 1,20 дол./євро. Іншими словами, найближчим часом валюта в Україні дешевшати не буде, зате подальше дорожчання можливе.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у 2026 році в Україні немає лімітів на купівлю чи продаж готівкової валюти. Банки та обмінники самі визначають доступні обсяги, отже єдине обмеження — фактична наявність купюр у конкретній установі.

Також ми писали, які купюри долара не вдасться продати в обмінниках. Фінансові установи можуть приймати лише дійсні банкноти без ознак сильного зношення чи пошкодження, випущені після 1914 року.