Курс доллара и евро в феврале 2026 — может ли валюта подешеветь в ближайшее время

Пункт обмена валюты. Фото: Новини.LIVE

Январь 2026 года принес украинцам неожиданные колебания официальных курсов валют. Купюры доллара и евро резко подорожали на наличном рынке, побив исторические максимумы. Восходящая тенденция, скорее всего, перейдет на февраль, однако девальвация гривны может затормозиться.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что будет с курсом доллара и евро в феврале 2026 года.

Реклама

Читайте также:

Чего ждать от курса доллара

В течение первого месяца года официальный курс гривны к доллару поднялся с минимального уровня 42,17 грн/долл. до максимального 43,41 грн/долл. Произошла стремительная девальвация национальной валюты, которую связывают с несколькими факторами.

Первый — в государственный бюджет на 2026-й заложили среднегодовой курс 45,7 грн/долл., поэтому Национальный банк сразу начал динамично двигать показатели. Второй — выгодное зачисление западной финансовой помощи, которая конвертируется по более высокому курсу и частично закроет дефицит бюджета.

Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

"Есть девальвация, но она контролируемая. Национальный банк вмешивается, золотовалютные резервы сейчас максимальные со времен независимости. Думаю, темпы затормозятся, мы не выйдем на 44-45 грн/долл. в ближайшее время", — отметил экономист.

По его словам, в феврале официальный курс будет колебаться в диапазоне 42-43 грн/долл. Он может немного откатиться или подтянуться в зависимости от ситуации в мире, однако не пересечет психологическую черту 44 грн.

Что будет с курсом евро в Украине

Европейская валюта достигла рекордного официального курса в январе 2026 года — 51,25 грн. Это результат усиления евро по отношению к доллару на глобальном рынке. По состоянию на конец месяца соотношение в главной валютной паре достигло уровня 1,20 долл./евро.

Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

"Это реакция на действия США: как они работают с пошлинами, как угрожают Латинской Америке и Гренландии. Европейские товары дорожают и становятся менее конкурентными, туристы отказываются от поездок в ЕС, потому что удорожание евро делает путешествия неэффективными", — констатировал Алексей Плотников.

Европейский центральный банк сейчас решает, как прекратить рост и затормозить восходящий тренд. Экономист уверен, что регулятор в феврале будет искусственно удерживать курс, дабы он не вышел за 1,20 долл./евро. Иными словами, в ближайшее время валюта в Украине дешеветь не будет, зато дальнейшее подорожание возможно.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в 2026 году в Украине нет лимитов на покупку или продажу наличной валюты. Банки и обменники сами определяют доступные объемы, так что единственное ограничение — фактическое наличие купюр в конкретном учреждении.

Также мы писали, какие купюры доллара не удастся продать в обменниках. Финансовые учреждения могут принимать только действительные банкноты без признаков сильного износа или повреждения, выпущенные после 1914 года.