Обмін валюти в Україні — де краще купувати купюри долара та євро у 2026

Чимало українців, коли виникає потреба здійснити обмін валюти, замислюються над питанням, де краще купувати невеликий запас купюр долара чи євро. На вибір громадян — банки, обмінники і чорний ринок.

Куди краще піти за іноземними банкнотами, журналістці Новини.LIVE Насті Рейн розповів фінансист Богдан Яремчик.

Де варто купувати валюту

Чорний ринок, тобто обмінні операції у приватних осіб, взагалі не варто розглядати як дієвий варіант. По-перше, немає жодної гарантії, що отримані купюри будуть справжніми. По-друге, курс не настільки вигідний, аби ризикувати власною безпекою.

Що стосується вибору між банком та обмінником, то краще пожертвувати швидкістю і вигодою, звернувшись у банківську установу. Там дають стовідсоткову гарантію, що операція пройде безпечно, легально та успішно, а готівка буде платоспроможною.

"В банку курс може трохи відрізнятися від того, що в обмінниках, але будь-які операції з грошима повністю легальні. Тобто юридично покупець захищений на 100%", — констатував Богдан Яремчик.

Йти в обмінник варто у виняткових ситуаціях, наприклад, коли дуже швидко потрібно отримати іноземні купюри, а часу на черги в банку немає. Однак слід довіряти лише перевіреним пунктам купівлі-продажу з дійсною ліцензією від НБУ.

Коли краще купувати валюту

Раніше ми розповідали, що не існує ідеального часу для здійснення валютно-обмінних операцій. Однак відстеження курсових коливань дало зрозуміти, що протягом тижня є періоди, коли вартість купюр вигідно знижується. Це часто четвер-п'ятниця на противагу понеділку та вівторку.

"Звичайно, якщо мова йде про пару сотень доларів, то великої різниці, коли саме купувати їх або продавати, немає. Але якщо людина хоче купити кілька тисяч доларів, треба уважно слідкувати за курсовими коливаннями та новинами фінансового ринку", — уточнив Яремчик у коментарі Новини.LIVE.

З іншого боку, в обміннику може не бути потрібної кількості купюр у конкретний день, а з банком треба домовлятися заздалегідь про видачу значної суми.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці зможуть продати в обміннику далеко не всі купюри долара. Фінансові установи приймають валюту, випущену ФРС США після 1914 року, але не раніше.

Також ми писали, з якими купюрами необхідно їхати в Польщу. Країна входить в ЄС, однак не визнала євро національною валютою. Отже слід брати в далеку дорогу злоті.