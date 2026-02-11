Яку валюту краще купити на 10 000 грн — фінансист назвав універсальні варіанти

Гроші в руках. Фото: Unsplash

Чимало українців обирають долари та євро, коли заходить мова про валютні заощадження. Необхідно підходити з "холодною головою" до накопичення іноземних купюр, особливо в нинішніх умовах, коли офіційні та готівкові курси коливаються зі стрімкою висхідною динамікою.

Про це розповів журналістці Новини.LIVE Насті Рейн фінансист Богдан Яремчик.

Не кожна людина має значний стартовий капітал для інвестування у валюту. Хтось починає купувати іноземні банкноти з накопиченнями від кількох тисяч гривень, відкладаючи щомісяця частину зарплати, і це абсолютно нормальне явище.

Перевага в тому, що коли сума невелика, наприклад, 10 000 грн, не потрібно опиратися на складні фінансові стратегії, шукати вигоду в обміні на менш поширені світові валюти тощо. За словами експерта, необхідно робити основний акцент на надійності та простоті.

"Я би радив частину коштів вкласти в долари, іншу — в євро. Умовно кажучи, купити 100 доларів і 100 євро. Це найуніверсальніші та найліквідніші інструменти для невеликих заощаджень", — констатував Яремчик.

Вже з часом, коли сума накопичень виросте, можна замислитися над іншими фінансовими інструментами. Наприклад, відкрити валютний депозит і помірно його поповнювати, чи купити ОВДП (облігації) та чекати повернення з відсотками.

Де краще обмінювати валюту

Раніше ми розповідали, куди українцям варто йти за іноземною валютою — в банк чи обмінник. Відповідь залежить від індивідуальних обставин, однак Богдан Яремчик радить обирати саме банківські установи. Там дають стовідсоткову гарантію безпеки та надійності плюс клієнти можуть не перейматися щодо справжності купюр.

"В банку курс може трохи відрізнятися від того, що в обмінниках, але будь-які операції з грошима повністю легальні. Тобто юридично покупець захищений на 100%", — зазначив фахівець.

Якщо обирати обмінник, то лише перевірений. Краще витратити час на огляд відгуків в інтернеті, ніж потім миритися з неочікуваними проблемами, як от подвійний курс або додаткова комісія за обмін старих банкнот. А чорний ринок взагалі не варто розглядати як варіант.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям радять купувати валюту наприкінці тижня, бо тоді курс традиційно вигідніший. У понеділок-вівторок ринок лише починає розгойдуватися, що негативно впливає на показники.

Також ми писали, чому деякі країни-члени ЄС не відмовилися від національної валюти станом на лютий 2026 року. Ці держави обрали шлях збереження монетарної незалежності замість приєднання до єврозони.