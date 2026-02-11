Какую валюту лучше купить на 10 000 грн — финансист назвал универсальные варианты

Надежная валютная стратегия — как выгодно обменять 10 000 грн в Украине
Многие украинцы выбирают доллары и евро, когда заходит речь о валютных сбережениях. Необходимо подходить с "холодной головой" к накоплению иностранных купюр, особенно в нынешних условиях, когда официальные и наличные курсы колеблются со стремительной восходящей динамикой.
Об этом рассказал журналистке Новини.LIVE Насте Рейн финансист Богдан Яремчик.
Какую валюту лучше купить на 10 000 грн
Не каждый человек имеет значительный стартовый капитал для инвестирования в валюту. Кто-то начинает покупать иностранные банкноты с накоплениями от нескольких тысяч гривен, откладывая ежемесячно часть зарплаты, и это абсолютно нормальное явление.
Преимущество в том, что когда сумма небольшая, например, 10 000 грн, не нужно опираться на сложные финансовые стратегии, искать выгоду в обмене на менее распространенные мировые валюты и т.д. По словам эксперта, необходимо делать основной акцент на надежности и простоте.
"Я бы советовал часть средств вложить в доллары, другую — в евро. Условно говоря, купить 100 долларов и 100 евро. Это самые универсальные и ликвидные инструменты для небольших сбережений", — констатировал Яремчик.
Уже со временем, когда сумма накоплений вырастет, можно задуматься над другими финансовыми инструментами. Например, открыть валютный депозит и умеренно его пополнять, или купить ОВГЗ (облигации) и ждать возврата с процентами.
Где лучше обменивать валюту
Ранее мы рассказывали, куда украинцам стоит идти за иностранной валютой — в банк или обменник. Ответ зависит от индивидуальных обстоятельств, однако Богдан Яремчик советует выбирать именно банковские учреждения. Там дают стопроцентную гарантию безопасности и надежности плюс клиенты могут не беспокоиться о подлинности купюр.
"В банке курс может немного отличаться от того, что в обменниках, но любые операции с деньгами полностью легальны. То есть юридически покупатель защищен на 100%", — отметил специалист.
Если выбирать обменник, то только проверенный. Лучше потратить время на обзор отзывов в интернете, чем потом мириться с неожиданными проблемами, такими как двойной курс или дополнительная комиссия за обмен старых банкнот. А черный рынок вообще не стоит рассматривать как вариант.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, украинцам советуют покупать валюту в конце недели, потому что тогда курс традиционно выгоднее. В понедельник-вторник рынок только начинает раскачиваться, что негативно влияет на показатели.
Также мы писали, почему некоторые страны-члены ЕС не отказались от национальной валюты по состоянию на февраль 2026 года. Эти государства выбрали путь сохранения монетарной независимости вместо присоединения к еврозоне.
