Какую валюту лучше купить на 10 000 грн — финансист назвал универсальные варианты

Многие украинцы выбирают доллары и евро, когда заходит речь о валютных сбережениях. Необходимо подходить с "холодной головой" к накоплению иностранных купюр, особенно в нынешних условиях, когда официальные и наличные курсы колеблются со стремительной восходящей динамикой.

Об этом рассказал журналистке Новини.LIVE Насте Рейн финансист Богдан Яремчик.

Не каждый человек имеет значительный стартовый капитал для инвестирования в валюту. Кто-то начинает покупать иностранные банкноты с накоплениями от нескольких тысяч гривен, откладывая ежемесячно часть зарплаты, и это абсолютно нормальное явление.

Преимущество в том, что когда сумма небольшая, например, 10 000 грн, не нужно опираться на сложные финансовые стратегии, искать выгоду в обмене на менее распространенные мировые валюты и т.д. По словам эксперта, необходимо делать основной акцент на надежности и простоте.

"Я бы советовал часть средств вложить в доллары, другую — в евро. Условно говоря, купить 100 долларов и 100 евро. Это самые универсальные и ликвидные инструменты для небольших сбережений", — констатировал Яремчик.

Уже со временем, когда сумма накоплений вырастет, можно задуматься над другими финансовыми инструментами. Например, открыть валютный депозит и умеренно его пополнять, или купить ОВГЗ (облигации) и ждать возврата с процентами.

Где лучше обменивать валюту

Ранее мы рассказывали, куда украинцам стоит идти за иностранной валютой — в банк или обменник. Ответ зависит от индивидуальных обстоятельств, однако Богдан Яремчик советует выбирать именно банковские учреждения. Там дают стопроцентную гарантию безопасности и надежности плюс клиенты могут не беспокоиться о подлинности купюр.

"В банке курс может немного отличаться от того, что в обменниках, но любые операции с деньгами полностью легальны. То есть юридически покупатель защищен на 100%", — отметил специалист.

Если выбирать обменник, то только проверенный. Лучше потратить время на обзор отзывов в интернете, чем потом мириться с неожиданными проблемами, такими как двойной курс или дополнительная комиссия за обмен старых банкнот. А черный рынок вообще не стоит рассматривать как вариант.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам советуют покупать валюту в конце недели, потому что тогда курс традиционно выгоднее. В понедельник-вторник рынок только начинает раскачиваться, что негативно влияет на показатели.

Также мы писали, почему некоторые страны-члены ЕС не отказались от национальной валюты по состоянию на февраль 2026 года. Эти государства выбрали путь сохранения монетарной независимости вместо присоединения к еврозоне.