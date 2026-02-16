Мастеркард или Виза за границей — какую банковскую карту выгоднее брать в ЕС

Банковская карта в руке. Фото: Новини.LIVE

Многие украинцы путешествуют по Европе и пользуются не валютной картой, а гривневой. Обычно туристы выбирают одну из наиболее распространенных платежных систем — MasterCard или Visa. Возникает вопрос, какую банковскую карту выгодно брать на территорию ЕС.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что выгоднее использовать в Европе — карту MasterCard или Visa.

Чем отличается Visa от MasterCard

Штаб-квартиры обеих платежных систем находятся в США, они давно вышли на глобальные масштабы и работают на международном рынке. В Европе для оплаты товаров/услуг принимают как Visa, так и MasterCard, но отличие все же существует.

Его можно заметить при осуществлении платежей или переводов за рубежом. Когда украинцы берут в ЕС гривневую банковскую карту, они должны смириться с конвертацией. Каждая финансовая операция будет сопровождаться снятием комиссии за перевод одной валюты в другую, а размер зависит как раз от платежной системы (и страны пребывания).

"Одно из основных отличий — это валюта совершения операций. Оно практически не ощутимо при осуществлении внутренних операций в национальной валюте, но имеет важное значение при расчете за границей", — говорится на портале Идея Банка.

Какую карту брать в Европу

Во время поездок в Европу выгоднее пользоваться MasterCard, поскольку суммы в гривне будут автоматически конвертироваться напрямую в евро, а комиссия будет находиться на низком уровне. Зато Visa сначала переведет национальную валюту Украины в доллар, из-за чего придется заплатить двойную комиссию.

Цепочка обмена валюты с Visa длиннее (гривна — доллар — евро), поэтому эту платежную систему выгодно применять в США, Канаде, Латинской Америке, Таиланде, Австралии и других долларовых странах. Более того, если иметь карту MasterCard в евро, то можно вообще забыть о конвертации, находясь на территории ЕС.

Когда заходит речь об онлайн-расчетах, ситуация не столь очевидна. Выбор платежной системы может зависеть от других факторов, например, наличия дополнительных преимуществ для пользователей. Среди них — скидки и кэшбек на глобальных платформах, акционные предложения для цифровых сервисов, защита транзакций и т.д.

Что еще нужно знать украинцам

