Україна
Пересечение границы ЕС — с какой банковской картой выгоднее путешествовать

Пересечение границы ЕС — с какой банковской картой выгоднее путешествовать

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 08:10
Мастеркард или Виза за границей — какую банковскую карту выгоднее брать в ЕС
Банковская карта в руке. Фото: Новини.LIVE

Многие украинцы путешествуют по Европе и пользуются не валютной картой, а гривневой. Обычно туристы выбирают одну из наиболее распространенных платежных систем — MasterCard или Visa. Возникает вопрос, какую банковскую карту выгодно брать на территорию ЕС.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что выгоднее использовать в Европе — карту MasterCard или Visa.

Читайте также:

Чем отличается Visa от MasterCard

Штаб-квартиры обеих платежных систем находятся в США, они давно вышли на глобальные масштабы и работают на международном рынке. В Европе для оплаты товаров/услуг принимают как Visa, так и MasterCard, но отличие все же существует.

Его можно заметить при осуществлении платежей или переводов за рубежом. Когда украинцы берут в ЕС гривневую банковскую карту, они должны смириться с конвертацией. Каждая финансовая операция будет сопровождаться снятием комиссии за перевод одной валюты в другую, а размер зависит как раз от платежной системы (и страны пребывания).

"Одно из основных отличий — это валюта совершения операций. Оно практически не ощутимо при осуществлении внутренних операций в национальной валюте, но имеет важное значение при расчете за границей", — говорится на портале Идея Банка.

Какую карту брать в Европу

Во время поездок в Европу выгоднее пользоваться MasterCard, поскольку суммы в гривне будут автоматически конвертироваться напрямую в евро, а комиссия будет находиться на низком уровне. Зато Visa сначала переведет национальную валюту Украины в доллар, из-за чего придется заплатить двойную комиссию.

Цепочка обмена валюты с Visa длиннее (гривна — доллар — евро), поэтому эту платежную систему выгодно применять в США, Канаде, Латинской Америке, Таиланде, Австралии и других долларовых странах. Более того, если иметь карту MasterCard в евро, то можно вообще забыть о конвертации, находясь на территории ЕС.

Когда заходит речь об онлайн-расчетах, ситуация не столь очевидна. Выбор платежной системы может зависеть от других факторов, например, наличия дополнительных преимуществ для пользователей. Среди них — скидки и кэшбек на глобальных платформах, акционные предложения для цифровых сервисов, защита транзакций и т.д.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут потерять деньги при обмене валюты, допуская распространенные ошибки. Например, они покупают на черном рынке, ориентируются только на курс, принимают решение об обмене на эмоциях и тому подобное.

Также мы писали, какую иностранную валюту выбрать для обмена небольшой суммы — 10 000 грн. Надежная стратегия предусматривает избрание распространенных валют, в частности доллара или евро, плюс диверсификацию портфеля.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
