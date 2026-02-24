Видео
Главная Экономика Золотые украшения могут заблокировать выезд из Украины — правила в 2026

Золотые украшения могут заблокировать выезд из Украины — правила в 2026

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 18:05
Выезд из Украины в 2026 году — как правильно перевозить золото и драгоценности
Золотые украшения нужно декларировать на границе в некоторых случаях. Фото: Pexels

Планируя выезд за границу с драгоценными металлами или ювелирными украшениями, украинцам стоит заранее разобраться с актуальными правилами их перевозки. Иначе граждане рискуют столкнуться с проблемами из-за несоблюдения требований декларирования, отсутствия документации и т.д.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как правильно пересекать государственную границу с золотом и драгоценностями.

Читайте также:

Сколько золота можно вывезти из Украины

Согласно Положению о трансграничном перемещении валютных ценностей, украинцам разрешено транспортировать без письменного декларирования таможенному органу наличные и банковские металлы в сумме/стоимости, не превышающей 10 000 евро в эквиваленте.

Лимит общий для валюты, ценных бумаг и металлов, которыми считаются слитки/порошки наивысшей пробы (золото, серебро, платина, палладий). Если стоимость больше, придется осуществить декларирование и обязательно подтвердить источники происхождения соответствующими документами.

"Юридическое лицо ввозит в Украину или вывозит за ее пределы банковские металлы без ограничения суммы на условиях письменного декларирования в полном объеме, если такой ввоз/вывоз обусловлен хозяйственной деятельностью", — говорится в документе.

Как перевозить ювелирные изделия

Любые изделия из драгоценных металлов и камней, в частности кольца, серьги, подвески, часы, браслеты и т.д., считаются личными вещами, если не имеют признаков коммерческого использования (статья 370 Таможенного кодекса) и не превышают общий вес 500 г.

Выполнение этих условий не предусматривает декларирование драгоценностей на границе. Конечно, если каждое украшение будет в отдельной упаковке без признаков эксплуатации, у таможенников могут возникнуть вопросы и без достижения лимита веса.

Зато инвестиционные монеты из золота/серебра не входят в перечень личных вещей и считаются валютными ценностями, которые подлежат декларированию при пересечении государственной границы.

Какие документы нужно иметь на границе

Чтобы доказать происхождение драгоценных металлов, необходимо предъявить подтверждающие документы, например:

  • договор купли-продажи;
  • сертификат от производителя;
  • чек или инвойс;
  • банковскую выписку;
  • экспертный анализ;
  • заключение пробирной службы и пр.

Легче всего подтвердить происхождение банковских слитков и инвестиционных монет, поскольку их продают с сертификатом монетного двора, в заводской упаковке. Что касается обычной бижутерии и изделий из недрагоценных металлов, то они не подлежат валютному контролю.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут пользоваться за границей банковскими картами MasterCard или Visa. В некоторых случаях придется столкнуться с двойной конвертацией валюты из-за платежной системы.

Также мы писали, сколько денег нужно иметь для въезда в Германию в 2026 году. От иностранцев требуют предъявления суммы не менее 45 евро на человека на каждый день запланированного пребывания.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
