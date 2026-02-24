Выезд из Украины в 2026 году — как правильно перевозить золото и драгоценности

Золотые украшения нужно декларировать на границе в некоторых случаях. Фото: Pexels

Планируя выезд за границу с драгоценными металлами или ювелирными украшениями, украинцам стоит заранее разобраться с актуальными правилами их перевозки. Иначе граждане рискуют столкнуться с проблемами из-за несоблюдения требований декларирования, отсутствия документации и т.д.

как правильно пересекать государственную границу с золотом и драгоценностями.

Сколько золота можно вывезти из Украины

Согласно Положению о трансграничном перемещении валютных ценностей, украинцам разрешено транспортировать без письменного декларирования таможенному органу наличные и банковские металлы в сумме/стоимости, не превышающей 10 000 евро в эквиваленте.

Лимит общий для валюты, ценных бумаг и металлов, которыми считаются слитки/порошки наивысшей пробы (золото, серебро, платина, палладий). Если стоимость больше, придется осуществить декларирование и обязательно подтвердить источники происхождения соответствующими документами.

"Юридическое лицо ввозит в Украину или вывозит за ее пределы банковские металлы без ограничения суммы на условиях письменного декларирования в полном объеме, если такой ввоз/вывоз обусловлен хозяйственной деятельностью", — говорится в документе.

Как перевозить ювелирные изделия

Любые изделия из драгоценных металлов и камней, в частности кольца, серьги, подвески, часы, браслеты и т.д., считаются личными вещами, если не имеют признаков коммерческого использования (статья 370 Таможенного кодекса) и не превышают общий вес 500 г.

Выполнение этих условий не предусматривает декларирование драгоценностей на границе. Конечно, если каждое украшение будет в отдельной упаковке без признаков эксплуатации, у таможенников могут возникнуть вопросы и без достижения лимита веса.

Зато инвестиционные монеты из золота/серебра не входят в перечень личных вещей и считаются валютными ценностями, которые подлежат декларированию при пересечении государственной границы.

Какие документы нужно иметь на границе

Чтобы доказать происхождение драгоценных металлов, необходимо предъявить подтверждающие документы, например:

договор купли-продажи;

сертификат от производителя;

чек или инвойс;

банковскую выписку;

экспертный анализ;

заключение пробирной службы и пр.

Легче всего подтвердить происхождение банковских слитков и инвестиционных монет, поскольку их продают с сертификатом монетного двора, в заводской упаковке. Что касается обычной бижутерии и изделий из недрагоценных металлов, то они не подлежат валютному контролю.

Что еще нужно знать украинцам

