Выезд из Украины в 2026 году — как правильно перевозить золото и драгоценности

Золотые украшения могут заблокировать выезд из Украины — правила в 2026
Планируя выезд за границу с драгоценными металлами или ювелирными украшениями, украинцам стоит заранее разобраться с актуальными правилами их перевозки. Иначе граждане рискуют столкнуться с проблемами из-за несоблюдения требований декларирования, отсутствия документации и т.д.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, как правильно пересекать государственную границу с золотом и драгоценностями.
Сколько золота можно вывезти из Украины
Согласно Положению о трансграничном перемещении валютных ценностей, украинцам разрешено транспортировать без письменного декларирования таможенному органу наличные и банковские металлы в сумме/стоимости, не превышающей 10 000 евро в эквиваленте.
Лимит общий для валюты, ценных бумаг и металлов, которыми считаются слитки/порошки наивысшей пробы (золото, серебро, платина, палладий). Если стоимость больше, придется осуществить декларирование и обязательно подтвердить источники происхождения соответствующими документами.
"Юридическое лицо ввозит в Украину или вывозит за ее пределы банковские металлы без ограничения суммы на условиях письменного декларирования в полном объеме, если такой ввоз/вывоз обусловлен хозяйственной деятельностью", — говорится в документе.
Как перевозить ювелирные изделия
Любые изделия из драгоценных металлов и камней, в частности кольца, серьги, подвески, часы, браслеты и т.д., считаются личными вещами, если не имеют признаков коммерческого использования (статья 370 Таможенного кодекса) и не превышают общий вес 500 г.
Выполнение этих условий не предусматривает декларирование драгоценностей на границе. Конечно, если каждое украшение будет в отдельной упаковке без признаков эксплуатации, у таможенников могут возникнуть вопросы и без достижения лимита веса.
Зато инвестиционные монеты из золота/серебра не входят в перечень личных вещей и считаются валютными ценностями, которые подлежат декларированию при пересечении государственной границы.
Какие документы нужно иметь на границе
Чтобы доказать происхождение драгоценных металлов, необходимо предъявить подтверждающие документы, например:
- договор купли-продажи;
- сертификат от производителя;
- чек или инвойс;
- банковскую выписку;
- экспертный анализ;
- заключение пробирной службы и пр.
Легче всего подтвердить происхождение банковских слитков и инвестиционных монет, поскольку их продают с сертификатом монетного двора, в заводской упаковке. Что касается обычной бижутерии и изделий из недрагоценных металлов, то они не подлежат валютному контролю.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, украинцы могут пользоваться за границей банковскими картами MasterCard или Visa. В некоторых случаях придется столкнуться с двойной конвертацией валюты из-за платежной системы.
Также мы писали, сколько денег нужно иметь для въезда в Германию в 2026 году. От иностранцев требуют предъявления суммы не менее 45 евро на человека на каждый день запланированного пребывания.
